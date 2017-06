Dárdai már elengedte a válogatottat

Dárdai Pál, a Hertha BSC vezetőedzője, korábbi magyar válogatott szövetségi kapitány azt mondja, nem szakmai szemmel, hanem szurkolóként nézte a magyar válogatott Andorra elleni meccsét, mert nem is ismerte az összes játékost, aki a pályára lépett, és a meccs végére már csak fél szemmel figyelt. Szerinte illett volna nyerni.

A Nemzeti Sportnak adott interjúban azt mondta, csalódott volt, hogy kikapott a válogatott. Szerinte a sorozat végén kell megnézni, mi valósult meg a tervekből, és hogy ki a felelős. Ő személy szerint a válogatottat már elengedte, a Hertha edzőjeként tekint magára.

Elégedett a Bundesligában elért hatodik hellyel, jövőre is elégedett lenne vele, az elsődleges cél ugyanakkor továbbra is a bentmaradás. Szerinte minden idők egyik legerősebb bajnoksága következik, hiszen a két feljutó is echte Bundesliga 1-es csapat, a Hannover és a Stuttgart. A Wolfsburggal, a Mönchengladbachhal, a Schalkéval illetve a Leverkusennel együtt nem lát olyan csapatot, ami esélyes a kiesésre. Ő mindenesetre a jövő nyárig marad a szerződése szerint.

Van pénzük erősítésre, miután Brooksot 18 millióért sikerült eladniuk a Wolfsburgnak, az érkezők közül Davie Selkét és Mathew Leckiet említi, előbbi az ezüstérmes Leipzigből jön, ahol nem játszott eleget, a másik Aubameyang után a második leggyorsabb a Bundesligában.

Annyit változtat a stratégiáján jövőre az edzéseken, hogy többet fordít az egyéni képzésekre, mint az erőnlétre. A csapatról azt gondolja, az imázsuk javult, Berlinben boldogok az emberek a focitól, és az sem zavarja, ha a Balatonon, ahol most nyaral, viszonylag gyakran felismerik a németek, és közös képet akarnak vele. „Aki napszemüvegben és szőrösen is megismer, annak jár a fénykép", mondta.