Dárdaiék Klinsmann fiát tesztelik

A Herthával megy edzőtáborozni Jürgen Klinsmann fia, a 20 éves Jonathan. A kapus akár szerződést is kaphat.

A berlini klub július 3-ától tíznapos edzőtábort kezd, ide kapott meghívást az 1990-es német világbajnok fia. Az Egyesült Államokban szövetségi kapitányként is dolgozó Jürgen Klinsmann a Hertha ügyvezető igazgatójával, Michael Preetz-cel van jó kapcsolatban, ezért sikerült Jonathant a klubhoz beajánlani. A fiú álma az, hogy a Bundesligában vagy valamelyik másik topbajnokságban játsszon.

„Szeretnénk megismerni őt, különösen Petry Zsolt kapus edző. Ezért fogjuk tesztelni" – mondta Dárdai Pál edző a Bz-berlinnek.

A kettős állampolgár kapus az amerikai utánpótlás-válogatottban már szerepelt is, a California Golden Bears-ben is rendszeresen véd. Márciusban az U20-as válogatottal megnyerte az Észak- és Közép-amerikai-bajnokságot, és a tornán a legjobb kapusnak is megválasztották.

Ha a Hertha le is igazolja, egyelőre akkor is csak harmadik számú kapus lehet Rune Jarstein és Thomas Kraft mögött, de lehetőséget kaphat az U23-as csapatban is.