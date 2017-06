CR a bronzmeccset sem várja meg, elutazik

Váratlan bejelentést tett Cristiano Ronaldo a közösségimédiás felületein, amikor közölte, hogy nem várja meg az oroszországi Konföderációs Kupán a bronzmeccset, és már a torna vége előtt elutazik, hogy végre találkozhasson nemrég született ikreivel. Erre a portugál szövetségtől is engedélyt kapott, amely megérti, hogy ha már a végső győzelemre nincs esélyük, akkor a játékos a gyerekeivel szeretne lenni.

Cristiano Ronaldo ikrei béranyától születtek közvetlenül a Konföderációs Kupa indulása előtt, most találkozik majd velük először. A portugál aranylabdás játékosnak eddig egy fia volt, a hétéves Cristiano Jr., a hírek szerint viszont aktuális barátnője is gyereket vár, így nemsokára negyedszer is apa lehet a 32 éves játékos.

A portugál válogatott szerda este, büntetőpárbaj után esett ki a tornáról.