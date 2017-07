Hiába ellenezték szurkolók is, új címere van az újpesti futballklubnak

Az Újpest FC futballklub hétfőn bemutatta új címerét, de ennek nem mindenki tud örülni, az anyaegyesület Újpesti Torna Egylet (UTE) szerint a hozzájárulása nélkül ezt jogszerűen nem lehet megváltoztatni.

A különböző címertervek között a szurkolók választhattak, több ezren szavaztak, a klub hétfőn mutatta be a honlapján, melyik lett a győztes kis módosítások után. Július 20-án már olyan mezben játszanak a futballisták, amelyikre ez kerül.

A szavazásról nagy vita is folyt, az UTE és a szurkolók egy része is háborgott a változások miatt. Jelezték azt is, hogy az UTE és a Újpest FC közötti társasági szerződés kimondja, hogy csak százszázalékos egyetértéssel lehet dönteni a névhasználatról, a társaság átalakításáról, a társaság által használt eredeti arculati elemek ( csapatszínek, címer, emblémák) megváltoztatásáról,

Az ÚJpes FC is érzékelte, hogy nem egyöntetű a támogatás, de nem álltak el a tervtől. „Természetesen érkeztek címercserét ellenző e-mailek is, ugyanakkor klubunk őszintén reméli, mindenki mihamarabb megszokja és elfogadja új logónkat."