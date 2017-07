Drogba 39 évesen se tud leállni

Márciusban töltötte a 39-et Didier Drogba, aki a Chelsea-től a Montreal Impactba szerződött levezetni két éve. Tavaly a kanadaiaknál kikerült a kezdőből - 22 meccsen csak 10 gólt lőtt - , a szezon végén úgy döntött, továbbáll.

Idén tavaszig pihent aztán az amerikai másodosztályba, a United Soccer League-be szerződött a Phoenix Risinghoz. Nem indult rosszul, öt meccsen négy gólnál jár, a legutóbbi a hétvégén egy remek szabadrúgás volt. Ahogy szokta, nekifutás nélkül, belsővel csavarta be.

Ráadásul, hogy drámai is legyen, a 94. percben egyenlített 1-1-re.

Ezen a szinten akár még évekig is elfutballozhat, igen eredményesen, de az is biztos, hogy Európában is van olyan topligás klub, ami még tudná használni.