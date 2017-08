Idő kérdése volt, hogy mikor történik tragédia a bíróknál

Bede Ferenc szerint korábban is sokan estek össze a teszten, csak haláleset nem történt. Diktatúra van a bíróknál.

A rangado.hu megszólaltatta Bede Ferencet a múlt pénteki tragédia kapcsán, amikor Komlósi Lajos amatőr játékvezető, rosszul lett a labdarúgó-játékvezetők Borsod-Abaúj-Zemplén megyei felmérésén, és meghalt.

Az 54 éves játékvezető a harmadfokú hőségriadóban megtartott, 11:30-kor kezdett futás végéhez közeledve lett rosszul, és a gyors segítségnyújtás ellenére a helyszínen életét vesztette. Az ügy kapcsán Bede Ferenc, volt FIFA-bíró nagyon súlyos kritikával illette a Játékvezetői Bizottság vezetését, illetve a szervezet legfontosabb vezetőinek tartott Puhl Sándort és Vágner Lászlót.

Bede, aki már korábban is élesen kritizálta Puhl Sándort, elmondta hogy meglátása szerint milyen ismert gondok voltak a játékvezetők fizikai felmérésével.

Idő kérdése volt, hogy mikor történik egy ilyen tragédia, hiszen korábban is nagyon sokszor estek már össze játékvezetők teszteken, csak haláleset nem történt, ezért ez nem került reflektorfénybe

A volt bíró szerint régóta gondot jelentettek a nagy melegben elvégeztetett tesztek "de az általános szlogen mindig az volt, hogy a meccsen is ilyen meleg van". Ám a két helyzet csak látszólag hasonló – "A mérkőzésen, ha extrém időjárás van, akkor ott jobban be tudja osztani a játékvezető az energiáját". Ami pedig a konkrét esetet illeti, Bede úgy látja, hogy a megyei játékvezetőknél méginkább figyelni kellett volna a veszélyekre, mert ők "nem olyan felkészültek fizikailag, és idősebbek is találhatók közöttük".

Arról, hogy a felmérés vezetője póttesztet ajánlott a résztvevőknek, Bede azt mondta, hogy ez jól hangzik, de a pótteszt egyben azt is jelenti, hogy az illető játékvezető addig nem dolgozhat. Így viszont pénzt sem kereshet, márpedig sokaknak megélhetési forrást jelent a játékvezetés.

"A kollégák célja az, hogy működjenek és pénzt keressenek, a póttesztre pedig minimum egy hónapot várni kellett volna, ezért nyilvánvalóan inkább mindenki megszakadt, hogy időben elvégezze a fizikai felmérést."

A problémák gyökerét tekintve pedig nem sokat kertelt:

Itt mindent központosítva, felülről mondanak meg, mint a diktatúrában. Puhl és Vágner irányításával működik már elég régóta a játékveztői bizottság, valamint a megyéknél található elnöki székekbe is a hozzájuk közel álló emberek kerültek, így Borsodban is ez a helyzet.

– mondta Bede, aki szerint Puhl Sándor leginkább Berzi Lászlónak köszönheti, hogy mindmáig konzerválni tudta hatalmát a bírói testületben.

Mint ismeretes Csányi Sándor, az MLSZ elnöke nem fogadta el a bíró halálának ügyében lefolytatott vizsgálat eredményét, ezért felkérte a Felügyelő Bizottságot, hogy az orvosi testülettel együtt alapos, minden részletre kitérő vizsgálattal állapítsa meg a felelősség kérdését.