Halmosi Pétert kitették a Haladás első keretéből

Különös történet bontakozik ki Szombathelyen Halmosi Péter és a Haladás Fc főszereplésével. A Nemzeti Sport értesülése szerint a rutinos játékos egy nyilatkozat miatt kikerült a Szombathelyi Haladás első keretéből és nem vehet részt a csapat edzésein.

A 37 éves, 35-szörös válogatott labdarúgót azt követően büntette így klubja, hogy Halmosi egy interjúban kifejezte elégedetlenségét amiatt, hogy mindössze 78 percnyi játéklehetőség jutott neki csapata négy idei mérkőzésén.

A hír megjelenését követően ugyanakkor Mészöly Géza a rangado.hu-nak azt nyilatkozta, hogy Halmosi szerződésének meghosszabbításakor tisztázták a játékossal, hogy előfordulhat, olykor-olykor nem kerül majd be a keretbe.

Természetesen az első csapattal szeretne készülni, ám mondtuk neki, hogy most ne legyen az edzéseken. De természetesen nem száműzetésről van szó – tette hozzá a tréner

Egy kicsit azért furcsán hangzik a dolog, főleg annak ismeretében, hogy Mészöly Géza azt is elmondta, a szerződés meghosszabbításkor a fiatalok beilleszkedésének segítését is feladatul szabták Halmosinak. Amit ugye viszonylag nehezen tud megtenni, ha nem lehet ott az edzésen. Másrészt meg Halmosi pont egy olyan nyilatkozattal kavart vihart, amiben arról beszélt, hogy egyes fiatalok csak az MLSZ anyagi támogatása miatt kerülnek be a csapatba.

"Tudom és elfogadom a fiatalszabály betartásával járó anyagi előnyöket, ám nekem a Haladás az életem, a pályán és a kispadon is. És mégis... Nehezen viselem a mellőzést. Miközben elfogadom, hogy a fiataloké a jövő, nem tudok és nem is akarok beletörődni a padozásba. Azonban jó lenne, ha csak azok játszanának a fiatalok közül, akik képzettebbek, s többet tesznek hozzá a csapat sikeréhez, mint az öregek" – mondta többek közt a játékos a negyedik fordulót követően a Nemzeti Sportnak.

Az interjút követően a csapat edzője, Mészöly Géza, illetve ügyvezető igazgatója, Tóth Miklós is kifejezte értetlenségét. Mindketten azt hangsúlyozták, hogy Szombathelyen a klub filozófiájának része a fiatal játékosok szerepeltetése, nem az anyagi előnyök miatt tesznek fiatalokat a csapatba, bár örülnek az MLSZ támogatásának, ami fontos szerepet tölt be a klub költségvetésében. Mészöly emellett inkorrektnek nevezte Halmosi felvetését.