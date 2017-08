Németh Krisztián visszatért Amerikába

A New England Revolution hivatalos honlapján jelentette be, hogy a csapat játékosa lesz Németh Krisztián, a 28 éves magyar csatár. A New England nem szerepelt túl jól eddig, a tizedik helyen áll a keleti csoportban, amit a Toronto vezet a Chicago előtt.

Németh nem először futballozik Amerikában, mert 2015-ben a Sporting Kansas játékosa volt, 28 meccsen 11 gólt szerzett, visszaküzdötte magát a válogatottba - akkor még Dárdai Pál volt a kapitány -, hogy aztán még az év végén Katarba szerződjön. Azzal indokolta az Al-Gharafához való távozását, hogy közelebb akart lenni Európához.

Németh tagja volt az Eb-csapatnak, az osztrákok ellen kezdett is. A 2007-ben a 3 millió euróért a Liverpoolhoz kerülő csatár korosztályának nagy tehetsége volt, de eddig még csak topligában sem játszott.

Rajta kívül Stieber Zoltán is a héten szerződött a kontinensre, Sallói Dániel és Nikolics Nemanja pedig már ott kezdte a szezont.