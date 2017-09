Zidane ki fogja nyírni Gareth Bale-t

Jövő kedden kezdődik a Bajnokok Ligája, a spanyol szaklap a Marca összeállította a legjobb csapatok kezdőit.

A Real Madridnál azt várják, hogy Gareth Bale nem kerül be a kezdőbe, ezzel Zinedine Zidane megszüntetni a BBC formációt. Nem három, hanem inkább két csatárt küld harcba, Benzemát és Ronaldót, mögöttük játszana visszavont centerként Isco, aki az olaszok elleni vb-selejtezőn kitűnően játszott, két gólt lőtt, jól cselezett, jól passzolt. A középpályán pedig a rombusz formációt tölti majd meg élettel a francia szakvezető.

Ez lesz a felállás: Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modric, Isco - Benzema, Ronaldo.

A Marca azt várja, hogy a PSG is 4-4-2-ben fog felállni, Cavani és Mbappé lesz a csatár, mögöttük visszavont csatárként Neymar. Ott is rombuszt vizionálnak a középpályára, ami nagyon is racionális lehetőségnek tűnik. Igaz ennek áldozata lesz majd Pastore és a német világbajnok Draxler.

Ez lesz a felállás: Areola - Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa - Verratti, Rabiot, di Maria, Neymar - Cavani, Mbappé.

A Napoli összeállítására érdemes még kitérni, mert Dries Mertens lehet a középcsatár, aki hatvan kiló. Ezzel egy régi klisét is megcáfolnának az olaszok.

Ha a többi sztárcsapatra is kíváncsi, és ha maga elé akarja képzelni, akkor kattinston ide.