A részeges Maicon miatt edzett hétfőnként este az Inter

Érdekes dolgok derültek ki a brazilok egyik legjobb hátvédjéről, Maiconról, a korábban szintén az Interben játszó román Ianis Zicu egy interjúban ugyanis azt mondta, José Mourinho azért tette át a hétfő reggeli edzést estére, hogy a játékos regenerálódhasson a vasárnap esti italozások után – írja a givemesport.com.

Az Internél Mourinhonak Maicon személyében volt egy olyan játékosa, aki még hétfőn reggel is gyakran részeg volt.

– mondta Zicu a DIGI Sportnak adott interjúban. A román szerint ez egy idő után akkora probléma lett, hogy a portugál tréner összehívta a csapatot és megkérdezte, mit kellene tennie ebben a helyzetben. A megbeszélés után aztán úgy döntött, átteszi az edzéseket estére, hogy Maicon kipihenten és józanon tudjon megjelenni azokon – emlékezett vissza Zicu. Mint mondta, ilyenek bármelyik klubban előfordulhatnak, valamit pedig muszáj kezdeni velük.

Maicon 2006 és 2012 között erősítette az Intert, így abban a szezonban is a csapatnál játszott, mikor José Mourinho vezetésével a Serie A-t, a Bajnokok Ligáját és a Copa Italiát is megnyerték. Ebből a sztoriból is jól látszik, hogy Mourinho számára mennyire fontos volt a brazil.

Az persze jó kérdés, hogy Zicu honnan tudja mindezt, ugyanis 2004 és 2007 között volt az Internél, de odaigazolása után azonnal kölcsön is adták a Parmának, onnan pedig a Rapid Bucureștihez került, így lényegében egyszer sem lépett pályára a csapatnál, Mourinho alatt pedig már hivatalosan sem volt ott.