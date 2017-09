Egy bajor kempingben lakik a Bundesliga kultikus edzője

A svájci Blick írt pár sort Werner Lorantról, a 68 éves futballedzőről, aki pályája csúcsán – 1992 és 2001 között - 9 évig vezette az 1860 Münchent, amelyiket a nyáron a negyedosztályba száműztek súlyos adóssága miatt.

Lorant elérte 2000-ben a kis müncheni klubbal a Bajnokok Ligája selejtezőjét, de a Leeds elleni párharcban kettős vereséggel elbukott.

Később Lorant volt a török Fenerbahce edzője is, de miután elhagyta Münchent, elkerülték a komolyabb sikerek, nagy vándorlása végén Dunaszerdahelyen is volt edző 2012-ben, ott is fejezte be.

Lorant nem bánt olyan jól a pénzzel, csődvédelmet kért, most pedig Bajorországban él – egy kempingben. Ahol élvezi a nyugalmat.

Amikor a nyáron összegyűltek ott a gyerekek, velük azért foglalkozott, a rá jellemző lelkesedéssel és szenvedéllyel.

A kedvenc idézetem a Lorantról szóló cikkben, úgy