Van egy kis bökkenő, a szájról olvasó cáfolja a bírót

A Hertha BSC csapatkapitánya, a bosnyák Vedad Ibisevic a 90. percben reklamált a játékvezetőnél, amiért Tobias Stieler kiállította. Jelentős utóélete lett annak, hogy mi történt pontosan kettejük között.

A bíró állítja, azt mondta a csatár, hogy szar vagy.

Ibisevics ellenben azt állítja, hogy nem azt mondta, hanem azt: nem volt jó az ítélet.

A scheiße és schlecht német szavak eltérő jelentésük mellett az eltiltás mértékében is elég nagy különbséget jelentenek.

Ha ugyanis a "scheißét" használta, az 5 meccset jelent, míg ha a másikat, akkor megússza eggyel, mint minden más esetben.

Ibisevic szájról olvasó szakember segítségét kérte, aki megállapította, hogyvalóban nem hangzott el az a csúnya német szó.

„Soha nem tiltakoztam a piros lap jogosságáért, most sem teszem. Amikor három meccset kaptam sértegetésért, azt is elismertem. De ez a játékvezető most olyannal vádol, olyat ad a számba, amit én nem mondtam ki. Szomorúvá tenne, ha nem tudnám megvédeni magam, és súlyosan eltiltanának. Sokkolt, hogy egyáltalán ilyen eset előfordulhat. 10 éve vagyok a Bundesligában, ilyennel még nem találkoztam, és nem mehetek el mellette szó nélkül, mert nem követtem el semmit” - összegzett az egyik berlini lapban.

A fegyelmi bizottságnak nem lesz könnyű dolga ezek után, mert a bíró jelentésébe is a durva szóhasználatot emelte ki. És látva a szakértői jelentés, nem valószínű, hogy jól hallotta.

A 33 éves Ibisevic ráadásul a következő bajnokiról, vagyis a Bayern elleni hazai rangadóról marad távol. A nyáron igazolt U21-es Eb-győztes center, Davie Selke sérülése után már egyre jobb, de még nem volt a kispadon sem, nagy kockázat lenne a beállítása.

Előtte csütörtök este még a Hertha a svéd Östersundnál lép fel az Európa Ligában.