Kilenc éve fémlemezzel a lábában játszik a Bayern-kapus

A Bayern München kapusának, Manuel Neuernek nemrég újra eltört egy csont a lábában, így idén már nem is játszik. A Bild megtudta, a kapusnak régóta gondjai vannak a lábával, kilenc éve fémlemezt ültettek be neki.

„A jobb lábamban ugyanilyen sérülésem volt 2008-ban, még a Schalkéban. Akkor került fémlemez a lábamba, ami még ma is ott van. Soha nem volt problémám vele, kényelmes. " – nyilatkozta.

Ő maga döntött arról is, hogy később se távolítsák el lábközépcsontjáról a lemezt, azt mondta, így a további sérüléseket és a hosszú kihagyásokat is megússza. Most a jobb lábába is fémlemez került.

2008-ban három hónapot pihent, de nagyszerűen tért vissza októberben a Wolfsburg ellen, kulcspasszt adott a gólszerző Edin Dzekónak, majd a 90. percben az ellenfél térfelére is sprintelt. Kevin Kuranyi egyenlített is, így lett 2-2. Neuer pedig ezután nem is hiányzott a kapuból.