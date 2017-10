Minden pénzem odaadnám, csak hogy egészséges legyek

A Dortmund szélsője, Marco Reus interjút adott a GQ magazinnak, és rögtön bevallotta, hogy amíg a csapata ünnepelte idén májusban a kupagyőzelmet, ő könnyek között hallgatta a győztesnek járó dalt.

Pár nap múlva ismét könnyek között hallgatta a diagnózist, elszakadt ugyanis a keresztszalagja. A sérülés utáni három hét pedig maga volt a pokol, nagyon erősnek kellett lennie mentálisan, mert egyedül volt.

A szélső azért maradt ki a 2014-es világbajnokság előtt a keretből, mert az utolsó felkészülési meccsen megsérült. A döntőben győztes gólt lövő Mario Götze az ő mezével a kezében ünnepelte a vb-aranyat. A 2016-os Európa-bajnokságról ugyancsak sérülés miatt hiányzott.

"Mi topjátékosok, sok pénzt keresünk, irigykednek ránk, de eközben az egészségünket tesszük kockára. A pénznél sokkal fontosabb az egészség. Az összes pénzem odaadnám most azért, hogy egészséges legyek, és tudjak a munkámmal, a futballal foglalkozni. Az életemet most nem a futball tölti ki. 2019. május végén jár le a szerződésem, egyben ez az utolsó esélyem arra is, hogy egy utolsó nagy szerződést kapjak. 4-5 csapat érdekel maximum. Legkorábban márciusban lehetek ott a pályán. Még nem tettem le arról, hogy a világbajnoki csapatban játszhassak, addig is mentálisan kell vizsgáznom, hogy viselem el a játék nélkül eltöltött hónapokat" - fogalmazta meg gondolatait elég keserűen.