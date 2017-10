Nikolics az amerikai futballbajnokság gólkirálya lett

Bár Nikolics Nemanja nem talált be az MLS alapszakaszának utolsó meccsén, így is gólkirály lett. A Chicago Fire csatára 24 gólt szerzett. Németh Krisztián gólt szerzett az utolsó fordulóban.

„Sikerült! Három különböző országban, négy egymást követő évben lettem gólkirály - a Vidi és a Legia után Chicagóban is enyém a Golden Boot! Büszke vagyok arra, amit elértem, köszönöm Chicagónak, hogy az első naptól mögöttem áll, a társaknak, a stábnak és a szurkolóknak a támogatást. Ez a díj mindannyiunké." – írta Nikolics Facebook-oldalán.

A Chicago Fire 3-0-ra kikapott a Houston Dynamo otthonában, a vendégeknél Nikolics Nemanja végig a pályán volt. A Chicago a rájátszásba jutott. A keleti főcsoportban a Chicago Fire ellenfele a New York Red Bulls lesz hazai pályán, helyi idő szerint szerdán.

Németh Krisztián, a New England Revolutionban kezdő volt a Montreal Impact ellen 3-2-re megnyert meccsen. Németh a második félidő elején talált be. A New England hetedik lett a keleti főcsoportban, így nem jutott be a rájátszásba.

Stieber Zoltán végigjátszotta csapata, a DC United találkozóját. A washingtoniak hazai pályán 2-1-re kikaptak a New York Red Bullstól, és a keleti főcsoport utolsó helyén zártak.

Sallói Dániel 85 percet kapott a Sporting Kansas City-ben a Real Salt Lake otthonában 2-1-re elveszített meccsen. Az SKC az ötödik lett nyugaton, így ott lesz a rájátszásban. A Houstonnal lesz az első párharca csütörtökön.