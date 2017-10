A felcsúti akadémiát érdekli legkevésbé a magyar futball jövője

A Nemzeti Sport összeszedte, hogy a fordulóban NB I.-es csapatoknál mennyi játékidőt kaptak a fiatal játékosok, és ebből a listából kilóg a Videoton-Felcsút mérkőzés, ahol

sem a kezdőkben, sem a kispadokon nem volt egyetlen fiatal magyar futballista, aki megfelelt volna az MLSZ-ajánlásnak.

Bár ez nem különösebben meglepő a felcsúti akadémiától, hiszen a múlt héten a Ferencváros elleni meccsükön sem lépett pályára egyetlen fiatal sem, tizennégy külföldi viszont lehetőséget kapott a csapatokban. Ezt láthattuk tőlük már szeptember végén a Paks ellen is: egyetlen fiatalszabálynak megfelelő játékos sem volt kezdőben, egyetlen fiatalszabálynak megfelelő játékos sem állt be csereként, öt külföldivel kezdték a meccset, és hattal fejezték be.



Ha az egész szezont nézzük, akkor a felcsúti csapat tök utolsó a listán a fiatalok szerepeltetésében: az egész idényben összesen huszonhat percet adtak nekik. Csak összehasonlításként: a listát a szombathelyi Haladás vezeti 2063 perccel.

A mostani összesítésből azért kiderül, hogy összességében javult a kép, mert a múlt héthez képest valamivel többet, 812 percet játszottak a fiatal futballisták az NB I. 13. fordulójában.