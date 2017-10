Bárki leolvashatja a szájáról, miért állították ki a Videoton bosnyákját

Az Újpest-Videoton mérkőzésen több fordulat és balhé volt, mint az NB I. idei szezonjában eddig összesen. A Vidi öt perc után már kettővel ment, aztán kiállították a fehérváriak közül Hadzicot visszakönyöklésért, majd az Újpest a második félidőben kiegyenlített, sőt az utolsó percekben kihagyott egy tizenegyest is, amit a szurkolók követelésére Tischler végzett el a kijelölt Novothny helyett. A hazai szurkolók emellett végighuhogták a találkozót, de rasszista gyalázkodás ment az öltözőfolyosón is, ami egy ajtó szétrúgásához vezetett.

És volt még egy második kiállítás is fehérvári részről, merthogy a csapat másik bonyákja is idő előtt fejezte be a meccset, miután egy ítéletet vitatva erős szitokkal illette Solymosi Péter játékvezetőt a 89. percben.

Hogy mit mondott, azt bárki könnyen leolvashatja a szájáról. (A meccset közvetítő Hajdú B. István is meglepetten vette észre az élő adásban, hogy a játékos mit, és főleg milyen nyelven vágott a bíró fejéhez.)

Persze lehet, hogy súlyos tévedés történt, mert olaszul beszélt, és azt mondta "fasso po".