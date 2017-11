Pogba és Ibrahimovic is a keretben van a Newcastle ellen

Csütörtökön arról írtunk, hogy egyes értesülések szerint Ibrahimovic a vártnál korábban, decemberben térhet majd vissza a Manchester Unitedbe, pénteken azonban kiderült, hogy a svéd már a szombati bajnokira nevezett keretben is benne van – írja a BBC.

A 36 éves csatár az előző szezonban szenvedett súlyos térdsérülést, amiben sokan már a karrierje végét látták, vagy legalábbis azt, hogy az idei szezont biztosan kihagyja, így egészen elképesztő lenne, ha már a Newcastle ellen pályára is tudna lépni.

Mourniho ráadásul nemcsak őt, hanem a szeptemberben megsérült Pogbát is nevezte a keretbe, állítása szerint pedig a harmadik hiányzó Marcos Rojo is a csapat rendelkezésére áll majd a következő meccsen. A portugál szakember Pogbával kapcsolatban elmondta, hogy olyan képességekkel rendelkezik, amik teljesen megváltoztatják azt, hogy hogyan állnak hozzá egyes meccsekhez.

Ibrahimovicsről is beszélt, mint mondta, az előző idényben végig játszatták a svéd játékost, de a sérülése miatt azt is meg kellett tanulniuk, hogy játsszanak nélküle. Persze, hogy üdvözöljük, elképesztő egyéniség – tette hozzá. Azt is elmondta, hogy szerinte Ibrahimovic és a nyáron igazolt Lukaku képesek lesznek együtt játszani és hozzátette azt is, nem várhatják el a svédtől, hogy végigjátsszon meccseket, vagy egymás utáni találkozókon lépjen pályára.