Baszkföldet leigázta az enbéhárom

A Spanyol Kupa a legigazságtalanabb kupasorozat Európában, az fix. Míg a legtöbb helyen - pl. Olaszország, Németország - egy meccsen dől el a továbbjutás, általában az alsóbb osztályú otthonában, addig Spanyolországban nem bízzák a véletlenre, hogy ott legyenek a topklubok a végén: két meccs, elsőként a kisebb játszik otthon.

Így volt ez a Formentera-Athletic Bilbao és a Lleida-Real Sociedad párosításoknál is. A Bilbao Formenterán 1-1-et ért el, a Sociedad Lleidában 1-0-ra győzött egy hónapja, így nyugodtan fogadhatták hármadosztályú ellenfelüket a szerdai visszavágókon.

A Sociedad (spanyol becenevén Real) a szünetben hátra is dőlhetett, lőtt két gólt a katalán kiscsapatnak, 3-0-ra állt 45 perccel a vége előtt. A hátradőlés olyan jól sikerült, hogy

a Lleida bepakolt három gólt, 3-2-re nyert, és több idegenben lőtt góllal továbbjutott.

A Bilbao egy percre sem eresztett le a Baleári-szigetek legfelkapottabb üdülőhelyének strandklubja ellen. Végig ők támadtak, sok ziccert kihagytak, Inaki Williams a lécet is eltalálta.

A 90.-be érve még mindig 0-0 volt, ami az idegenbeli 1-1 után - ha vékonyan is -, de az első osztályú klubnak kedvezett. A 96.-ban aztán szöglethez jutott a Formentera, és Alvaro Muniz becsúsztatta a labdát.

0-1, a Formentera 2-1-es összesítéssel továbbment.

A Lleidával együtt a legjobb 16 közé jutottak be, és megkapták az esélyt, hogy sztárklubokkal is találkozzanak. A Real Madrid, az Atletico Madrid, a Barcelona és a Sevilla csont nélkül ment tovább, csütörtökön az otthon 2-0-ról induló Valencia is csatlakozhat.

Mehet a Villarreal is, de nekik 0-1-et kell visszafordítaniuk a Ponferradina ellen, az Espanyol pedig a Tenerifével szemben csak 0-0-ról kezd. Lesz Alaves-Getafe (1-0) és Betis-Cadiz (2-1) is.

A Digi1 a Villarreal és a Valencia meccsét élőben adja, 19:30-tól és 21:30-tól.