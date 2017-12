Egy félidő alatt öt gólt vágott a Real Madrid

A spanyol futballbajnokság 15. fordulójában a Real Madrid elég simán elintézte a meccs előtt vele azonos pontszámmal álló Sevillát. Cristiano Ronaldo vezérletével már az első félidőben öt gólt rúgtak, végül ez lett a meccs végeredménye is.

A Sevilla pocsékul kezdett, a harmadik percben már vezetett is a Madrid. Szögletrúgás után nem tudták kifejelni a védők a labdát. Nacho csapott le rá, és közelről rúgott a kapuba.

A Sevilla teljesen lefagyott, a Real szinte minden támadása kapura lövéssel fejeződhetett be, Sergio Rico kapusnak volt pár bravúrja, de nem kerülhette el csapata a súlyos vereséget. A 23. percben Asensio ugratta ki Ronaldót a bal oldalon, a csatár higgadtan gurított el a kapus mellett. Nyolc perccel később a második gólját is megszerezte – eddig az egész bajnokságban volt két gólja – , Jesus Navas kezezése után vágott be egy 11-est.

A 38. percben a félpályáról indított támadást Tony Kroos fejezte be góllal, majd a 42. percben Achraf Hakimi balról, éles szögből vágta be, és szerezte meg első bajnoki gólját.

A második félidőben már a Real is visszavett, még akadt pár helyzete, de már nem kellett diktálni a tempót, és a Sevilla is mintha belenyugodott volna a vereségbe.

A győzelemmel a Real feljött a bajnokság harmadik helyére, 31 pontja van, de a vasárnap játszó Atlético Madrid egy döntetlennel is visszaelőzheti Ronaldóékat. A Barcelonának 36 pontja van, de visszaállíthatja a nyolcpontos különbséget is.