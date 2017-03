A BL- és az EL-döntőt is bukták Kassaiék

A Kassai Viktor, Ring György, Tóth Vencel játékvezetői hármas ott lesz a május 20. és június 11. közötti dél-koreai U20-as futball-világbajnokságon. A magyar szövetség (MLSZ) honlapján megjelent hír szerint Kassaival együtt hét játékvezető képviseli majd Európát a 24 csapatos korosztályos tornán.

Kassai a négy évvel ezelőtti, törökországi U20-as vb-n is részt vett, akkor Erős Gábor és Albert István voltak a segítői. Az MLSZ honlapja megjegyzi: a jövő évi, oroszországi világbajnokság előtt jelzésértékű, hogy a 41 éves játékvezetőre számít a FIFA a korosztályos tornán.

Az MLSZ nem jegyzi meg, de jelzésértékű az is, hogy az UEFA viszont már most biztos benne, hogy nem számít Kassaira sem a május 24-i Európa Liga, sem a június 3-i Bajnokok Ligája-döntőben.

A ManCity-Barcát is a magyar hármas fújta ebben a BL-szezonban

Pedig addig még többször is bizonyíthatna a legjobb magyar bíró mindkét sorozat negyeddöntőiben, illetve elődöntőiben. A BL-elődöntők fejeződnek be később, de azokat is lejátsszák május 10-ig.

Kassai a legutóbbi EL-kör legnagyobb meccsét, a Roma-Lyon nyolcaddöntőt vezette a múlt héten, sikerrel. Még nem tudni, hogy a két európai kupa további meccsein milyen feladatokat kap.

Kassai Viktor eddig egyszer, 2011-ben vezethetett Bajnokok Ligája-döntőt, Barcelona-Manchester United rangadót. (Index/MTI)