Meghalt a Videoton és a Nyíregyháza legendás futballistája

A Nyíregyháza Spartacus FC hétfőn délelőtt közölte, hogy Czeczeli Károly hétfőn hajnalban meghalt.

Czeczeli legendás játékosa volt a klubnak „főként szabadrúgásairól volt ismert, pontos lövései után rendre gólt ünnepelhetett a közönség”.

A barcsi születésű Czeczeli futballozott Kaposváron, Egerben (68-74) és a Videotonban (74-78) is, innen igazolt Nyíregyházára (78-84), „tagja volt a Szpari aranycsapatának, és 1978-1984 között 75 mérkőzést játszott”, 11-szer volt eredményes, írja a klub. Czeczeli még a válogatottba is meghívót kapott 1975-ben, a Bulgária elleni olimpiai selejtezőre, amit Budapesten 2-0-ra meg is nyert a magyar csapat, Czeczeli végigjátszotta a találkozót.

Czeczeli Károly decemberben volt 65 éves, április 21-én temetik.