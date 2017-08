A kard magyar világbajnoka is ott lesz az Universiadén

A Lipcsében egyéni kard világbajnoki címet szerzett Szatmári András a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatója is ott lesz az augusztus 19. és 30. között az Universiadén, Taipeiben.

„Az egyik nagy álmom válik valóra, hogy végre részt vehetek az Universiadén, ez egyfajta előolimpia. Együtt utazik a csapat, együtt lakunk és jó lesz megtapasztalni, hogy milyen egy olimpiához hasonló légkör. Ezzel a versennyel ér véget a szezonom, utána lesz majd egy 3 hetes pihenésem.” – mondta a Vasas SC versenyzője, aki komolyan készül erre a versenyre is.

„Az indulás előtt 5 napig Tatán edzőtáborozunk, ahol a szokásos fizikai és technikai felkészülést csináljuk végig. Úgy tervezem, hogy Tajvanon is szép eredményt érek el, bár erre nem akarok rástresszelni.” - folytatta Szatmári, aki az élsport mellett a Budapesti Gazdasági Egyetem kereskedelmi és marketing szakának harmadéves hallgatója.

Szentkirályi-Szász Krisztina, a Magyar Egyetemi- Főiskolai Sportszövetség (MEFS) ügyvezető igazgatója nem csak Szatmári Andrástól vár érmet.

„Teljes csapattal indulunk, ami azt jelenti, hogy férfi-női kard, tőr és párbajtőr csapat is versenyez az Universiadén Taipeiben. Szatmári mellett érmet várunk Márton Annától (ELTE), akinek ez a VB nem sikerült valami fényesen, de az előző VB-n bronzérmes volt. A női tőr csapatunkban két lány is ott volt a lipcsei VB-n, Kreiss Fanni (University of Antwerpen) és Lupkovics Dóra (BCE), párbajtőrben pedig Bányai Zsombort (SZIE) emelném ki, aki a 4. helyen végzett a VB-n a csapattal, épphogy lemaradva a dobogóról, és most olyan társai lesznek, akikkel junior VB-t nyertek már. A csapatot erősíti Berta Dániel (PTE), aki a Gwangjui 2015-ös Universiadén már szerzett egy bronzérmet. A lányoknál Budai Dorina (SZIE) szerepelhet jól, aki Eb-bronzérmes, társai pedig magyar és junior EB bajnokok. Szóval még felsorolni is nehéz, milyen fantasztikus csapattal indulunk, reményeink szerint több egyéni és csapat éremmel térünk majd haza.”