Alakul az új kajakos aranycsapat

A szegedi kajak-kenu világkupán szinte biztosan feltűntek azok a versenyzők, akikről a következő évek szólni fognak.

A Rióban három aranyat szerző női szakág kisebb generációváltáson megy keresztül, mert Kozák Danuta és Csipes Tamara hamarosan szülni fog, Fazekas Zur Krisztina pedig már 37 éves. Szabó Gabriella betegség miatt nem állt rajthoz, ő még persze ott lehet az idei Európa- vagy világbajnokságon.

Kétszázon Lucz Dóra nyert, aki 23 éves, 3 tizeddel volt gyorsabb az új-zélandi Fishernél.

Ötszázon harmadik lett Takács Tamara, de ezzel ő lett a legjobb magyar, Vad Ninettát előzte meg. A magyar négyes második lett az új-zélandiak mögött. Az egységben Takács mellett Vad, Hagymási és Fazekas kapott helyet. Takácsot azért emeltük ki, mert Fábiánné Rozsnyói Katalin tanítványa, és látványosan fejlődik.

A 2020-as olimpián már kenuban is aranyakat osztanak, és ez a verseny azt mutatta, vannak tartalékok ebben a szakágban is. Takács Kincső és Balla Virág nyertek, és 1:58-on belül még senki sem teljesítette ezt a távot. Mivel szabadtérről és állandóan változó időjárásról van szó, világcsúcs természetesen nincs, de figyelemre méltó. Ráadásul a múlt heti portugáliai versenyen is nyertek, vagyis nem egyszeri eredményről van szó.

Takács Kincső kétszázon második lett, vagyis egyéniben is megvan a sebessége és a robbanékonysága. Balla pedig az ötszáz egyest nyerte meg.

A férfiaknál a legfontosabb: Kopasz Bálint 1000 méteren óriási eredményt ért el, mert neves versenyzőket vert meg. Ebben a számban 1968 óta - Hesz Mihály sikere - nem volt magyar arany olimpián, a szakemberek benne látják a jövő nagy ígéretét. (1976-ban volt egyáltalán érmünk.)

Kopasz már ott volt a riói olimpián, előtte az Eb-n elcsípett egy bronzot, de az a verseny még nem róla szólt, ami nem meglepő, mert 2017. júniusban lesz csak 20 éves. Már ifjúsági világbajnok egyébként, a sorsán le lehet majd mérni, milyen nehéz vagy könnyű az átmenet a felnőtt mezőnybe. A szegedi versenye mindenesetre igen biztató.

Az olimpiai bajnok spanyol Walznak 12 másodpercet adott, de az olimpiai ezüstérmes cseh Dostalt is simán verte, öt másodperccel.