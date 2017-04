A Szeged hiába rohant a PSG után, kikapott hazai pályán

A MOL-Pick Szeged házigazdaként vasárnap fogadta a francia PSG-t a kézilabda Bajnokok Ligája-negyeddöntő első mérkőzésén, de nem ő volt a párharc esélyese.

A hét francia világ-, két dán olimpiai, és egy német Európa-bajnokkal felálló PSG jól kezdett, (1-4), de a szegediek pontos játékkal egyenlítettek (4-4). José Manuel Sierra kapus bravúros védéseivel tartotta a lépést a magyar csapat (9-9), de a vezetést nem tudta átvenni.

A félidő második felében a szegediek hat percen keresztül nem tudtak betalálni, ennek ellenére szinte minden fontos statisztikai mutatóban jobbak voltak a vendégeknél kisebb-nagyobb, a szünetben mégis a PSG vezetett két góllal.

A második félidőben a párizsiak szlovén kapusa, Gorazd Skof egyre jobban védett, csapattársainak átlövéseivel szemben pedig az esetek többségében tehetetlenek voltak a szegediek, de ennek ellenére továbbra is tartották a lépést ellenfelükkel.

A hajrában több lehetőségük is volt a házigazdáknak az egyenlítésre, de néhány helyzetet kihagytak, máskor pedig eladták a labdát. A PSG végül három találattal nyert, de ehhez az is hozzájárult, hogy a hazaiak hétből csak három büntetőt lőttek be, írja az MTI.

A mezőny legeredményesebb játékosa Nikola Karabatic és a dán Mikkel Hansen volt hét góllal. A még versenyben lévő másik magyar csapat, a Veszprém szombaton 26-23-ra nyert hazai pályán a francia Montpellier ellen.

Eredmény, férfi BL, negyeddöntő, 1. mérkőzés:

MOL-Pick Szeged - Paris Saint-Germain (francia) 27-30 (14-16)

a Szeged gólszerzői: Rodriguez 6, Balogh Zs. 5, Källman, Bánhidi 4-4, Bodó, Gorbok, Skube 2-2, Zubai, Buntic 1-1

később:

THW Kiel (német)-Barcelona (spanyol) 17.30

szombaton játszották:

Telekom Veszprém-Montpellier HB (francia) 26-23 (13-10)

Flensburg-Handewitt (német) - Vardar Szkopje (macedón) 24-26 (9-15)