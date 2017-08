Szucsánszki elhalasztja a gyerekvállalást a Fradi miatt

Korábbi nyilatkozatával ellentétben mégis csapata, az FTC-Rail Cargo Hungaria rendelkezésére áll a következő idényben Szucsánszki Zita válogatott kézilabdázó, aki elhalasztja a gyerekvállalást, hogy a csapat segítségére legyen, jelentette az MTI.

Az irányító még márciusban jelentette be, hogy a 2017-18-as idényt gyermekvállalás miatt kihagyja, majd április 2-án a Győri Audi ETO ellen megnyert Magyar Kupa-döntőben súlyos vállsérülést szenvedett, és áprilisban meg is műtötték.

Most viszont Szucsánszki a csapatnál kialakult helyzet úgy határozott, hogy amint felépül a sérüléséből, ismét rendelkezésre áll. "Nagyon nehéz döntést kellett meghoznom, amikor elhatároztam, hogy visszatérek" - mondta Szucsánszki Zita. - "Vannak terveim, elképzeléseim a magánéletemmel is, de ez valahol nálam összeforr a Fradival, ezért szeretnék a csapatnak segíteni ebben az idényben is" - tette hozzá.

A Ferencváros július végén jelentette be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott a szintén válogatott Szöllősi-Zácsik Szandrával, aki Budaörsre szerződött, így nagyon kellett nekik egy minőségi irányító. Ez lesz majd felépülése után Szucsánszki, aki mellé Háfra Noémit is visszahívta az MTK-tól a Fradi.