Iváncsik Tamás döntött, visszavonul

Bejelentette visszavonulását Iváncsik Tamás, válogatott kézilabdázó, a Veszprém korábbi jobbszélsője. A győri születésű játékos Facebookon jelentette be a hírt, ahol egyúttal azt is közölte, hogy a továbbiakban a sportág utánpótlásában dolgozik majd – írja az MTI.

Családommal, szüleimmel is megbeszéltem a döntésemet és most is mindenben támogattak, ami nagyon fontos volt számomra.

– írta Iváncsik, aki a posztban beszélt a Veszprémnél eltöltött évekről, valamint arról is, hogy jó döntés volt, hogy tavaly a norvég Elverumhoz szerződött. Mint írta, idén kapott ajánlatot a Bundesligából, valamint a dán Silkeborggal is tárgyaltak, de 34 évesen már csak hosszútávú szerződésekben gondolkodott.

Magyarországról is kapott korrekt ajánlatokat, de végül egyiket sem fogadta el, mert olyan feladatok körvonalazódtak előtte, amiket szintén szívesen csinálna, így végül úgy döntött, az Elverum lesz az utolsó klubja.

A sportágat természetesen nem hagyja majd ott, a Magyar Kézilabda Szövetségtől is kapott ajánlatot, mely szerint a Győr-Moson-Sopron Megyei utánpótlás csapatok stratégiáját segítené elő szakmai felügyelőként, emellett pedig nevelőegyesületétől, a Győri ETO-tól is megkeresték az utánpótlással kapcsolatban. Iváncsik úgy fogalmazott, játékosként is szívesen segít majd az ETO-nak a minél jobb eredmény elérése érdekében, hiszen semmiképp sem akarja egyik napról a másikra szögre akasztani a kézilabdacipőt.

Arra is kitért, hogy ezzel a válogatottól is elbúcsúzik, bár azt azért hozzátette, hogy sérülés esetén továbbra is a rendelkezésükre áll majd.