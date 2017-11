Tökéletes kezdés után rogyott össze a Veszprém

A múlt vasárnapi vereség után a Telekom Veszprém már vissza is vághatott a francia PSG-nek a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. Az előző négy meccset egyaránt a franciák nyerték, ezt a negatív sorozatot szerette volna megszakítani a magyar bajnok.

A múlt heti meccsen a hajrát egyértelműen uralták a franciák (33-28), most azonban már ott volt a pályán az ujttörése után visszatérő csapatkapitány, Nagy László. Hogy a múlt heti meccs nem múlt el nyomtalanul, azt jól jelezte Sagosen fogadtatása, kifütyülték. A fiatal norvég átlövő akadt össze a szerb Iliccsel.

A mieinknél Mikler Roland kezdett a kapuban, Lékai irányított, Ilics és Tönnesen volt a két átlövő, Ugalde és Gajic a két szélső. A szlovén Blagotinsek volt a beálló, övé volt az első magyar gól is. Karabatic válaszolt rá, aztán Lékai jött. Őt egy hete kikapcsolták a játékból, nem volt eredményes, lélektanilag is fontos volt ez a pattintott lövés. Ez volt a párharc első magyar játékos által lőtt gólja is egyben.

Ilics a szél felé sodródva Omeyer lábai között vette be a kaput, így az első 5 perc végére 3-1-re vezetett a Veszprém, Mikler újabb bravúrja után pedig Tönnesen meg sem állt a kapuig.

Karabatic és Lékai volt a következő két gól szerzője, előbbi a felső sarkot, utóbbi a rövid alsót lőtte ki. Ilics emberhátrányból is megtalálta a rést a hálóig, 10 perc után 6-2 lett. A PSG tartott Miklertől, mert emberelőnyben sem lőtt gólt – egyik szélsője sem talált kaput -, és Blagotinsek vetődős gólja után időt kért.

Gensheimer hetese a sarokba ment, de Blagotinsek újabb kísérlete is. A német szélső újabb két büntetője volt jó, negyedóra után beállt Nagy László, Sulic és Accambray is, vagyis Lékain kívül a teljes támadószekciót kicserélte Vranjes.

9 Galéria: Telekom Veszprém - Paris Saint-Germain Fotó: Huszti István / Index

Remili pattintása után Omeyer mutatott be két bravúrt, az időkérés után nagyon rendbe rakták a védekezésüket. A 21. percben Nagy pazar bejátszással játszotta meg a befutó szélsőt, Gajic pedig gólt lőtt. (9-6)

Gensheimer újabb hetese és Sagosen ütemtelen suhintása után már egy volt a mieink előnye, Nagy azonban a jobb alsóba lőtt a szaggatottról.

Sagosen válasza után Nagy ziccerét kiütötte Omeyer, Gensheimer első gólja jött a szélről, 10-10 lett 25 perc után.

Sulic vitte tovább a magyarokat, Nagyot kiállították, Sagosen rögtön büntetett középről, ekkor már nem okozott gondot neki az átlövés. Lékai jó lövését kivette a felsőből Omeyer, Kempfnek húzták le a szélre még előnyben a franciák, és először vezettek. (11-12)

Az első veszprémi hetest Ilics bevágta a félidő utolsó percében, a szünetre is ennyi maradt.

MÁSODIK FÉLIDŐ

Kempf a szélről megint pontos volt, Lékai a francia kapus feje felett találta meg a helyet. Remili egy pillanatig sem gondolkodott a második oldalon, felemelkedett, és a hosszúba lőtt 10 méterről. Ilics hetese tökéletes volt.

Karabatic duplája lendítette tovább a párizsiakat, a 40. percre 14-16 volt az állás. Vranjes érezte, hogy mondania kell valamit a csapatának, különben túl nagy hátrányba kerülnek.

Lékai egy mintaszerű mozgást hibátlanul fejezett be, egy újabb nagyszerű kombináció végén pedig Marguc pattintva rakta a felsőbe a labdát.

Gensheimer hetese után Kempf a kapuig rohant, Lékai középről és talpról lőtte az ötödik gólját. A vendégek újabb szélgőgólja után Lékai újra Omeyer lábához dobta a labdát.

A PSG beállógólja és hazai labdaeladás után Kempf 18-21-re alakította az állást, ez volt a legnagyobb különbség a két csapat között. Ilics bombája után Lékait lesáncolták, Kempf sebességét nem lehetett tartani, és Mikler kapujába vágta a labdát. A fordulás után a franciák sokkal többször mehettek rendezetlen védelem ellen, emiatt ugrott a különbség.

9 Galéria: Telekom Veszprém - Paris Saint-Germain Fotó: Huszti István / Index

Vranjes ismét időt kért, mert már csak 11 perc volt hátra, és 19-22 volt az állás. Innetől minden támadásnak különös jelentősége volt. Lékai laza lövése után Nilsson kiállítást harcolt ki. Ilics nem hibázott, és először játszhatott létszámfölényben a magyar bajnok. A franciák kaput sem találtak, Manaszkov rontott a szélről, nem jött az egyenlítés.

Stepancic első gólja viszont sajnos igen, Nagy kapufára bombázott, majd Omeyer fogta a lövését, és Gensheimer duplájával öt perccel a vége előtt 21-25-re módosította az állást. Innen már nagyon nagy bravúr kellett.

Lékai eggyel mérsékelte a hátrányt, Manaszkov követő emberfogásra váltott Sagosennel szemben. Ez sem segített, Gensheimer hetese megint bement, ahogy Ilicsé is. (23-26)

Kitámadt, labdát halászott végő kétségbeesésében a hazai csapat, mindent megpróbált. Remili és Nilsson valamint még Kempf - ki más - kozmetikázott az eredményen, de a vereséget már nem lehetett elkerülni. Megint öt lett a különbség (24-29), ahogy kint is, egy félidőnyi kiemelkedő játék ennyire volt elég.

A második félidőben 17 PSG-gólt láttunk, a magyar hibák utáni gyors indulások végképp eldöntötték a meccset, mert a veszprémiek 12-n ragadtak, ennyi pedig nem elég a szoros eredményre sem.

Kis közjáték

A párizsiak erejét jól jellemzi, az olimpiai bajnok dán átlövő, a 30 éves Mikkel Hansen nem állt be egy pillanatra sem. Be akart kétszer is az utolsó pillanatokban, amikor már eldőlt a meccs, de mivel a 22 éves Sagosen nem ment le egyik támadásnál sem, így neki maradt a kispad.