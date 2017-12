6 passz, 11 másodperc - így végezték ki a románokat

A magyar női kézilabda-válogatottól az utolsó fordulóban vereséget szenvedő Csehország a románokkal találkozott a nyolcaddöntőben.

11 másodperccel a vége előtt időt kértek, miután a legnagyobb román sztár, Neagu hetesből egyenlített. (27-27)

Emberelőnyben voltak, de a cseh kapitány mindent egy lapra tett fel, levitte a kapust, ezért 7-5-ben támadhattak, és Luzumova olyan passzt adott a szélre kritikus helyzetben, hogy a balkezes szélső, Hrbkovának nagy szöge lett, fel is kanyarodott, és be is lőtte a kapuba a labdát.

A csehek a nyolc között a hollandokkal találkoznak majd szerdán.

A győri edző, Ambros Martín nagy pofonként értékelte csapata kiesését.