Három meccsel folytatódott az NBA-rájátszás szerda este: a Washington Wizards és a Golden State Warriors is 2-0-ra húzott el a saját párharcában, előbbi újabb viszonylag szoros meccsen nyert 109-101re, utóbbi pedig megint rettentő simán verte a Portland Trail Blazerst, az első meccs 12 pontos különbsége után most 29 ponttal, 110-81-re nyertek Curryék – ráadásul a kisebb sérüléssel bajlódó Kevin Durant nélkül.

2-0-ra vezet a Houston Rockets is, ők 115-111-re nyertek, pedig Russell Westbrook a világon mindent megtett azért, hogy némi esélyük legyen az egyenlítésre:

az NBA-rájátszás történetének első legalább 50 pontos tripla-dupláját hozta össze.

Ennek ellenére Westbrook egyszerre volt a főhős és a főgonosz is a Thunderben: egyértelműen ő volt a csapat legjobba (a többiek együtt dobtak ugye mellette 60 pontot), de éppen ezért görcsösen túlvállalta magát, és az őrült tripla-dupla rekord mellett egy negatív csúcsot is beállított azzal, hogy 26 dobást is elrontott. Ezzel egyébként Michael Jordant és Kevin Durantet érte be.

Westbrook érthető módon a jó teljesítmény ellenére csalódott volt, hiszen 0-2-ről borzasztóan nehéz lesz visszajönniük a Rockets ellen. A rekordjára is csak annyit mondott, hogy

Ki a szart érdekel? Kikaptunk.

Rájátszás, főcsoport-negyeddöntő

Kelet

Washington Wizards-Atlanta Hawks 109-101

Az állás: 2-0, a Washington javára.

Nyugat

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 115-111

Az állás: 2-0, a Houston javára.

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers 110-81

Az állás: 2-0, a Golden State javára.

A párharcok az egyik csapat negyedik győzelméig tartanak.