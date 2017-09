Az NB I.-ben 140-es, itt meg 240-es pulzussal dobsz

Magyarország jól kezdett Montenegró ellen a kosárlabda-Európa-bajnokság második meccsén, de végül 72-48-ra kikapott. A játékosok és Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány is a nagyon gyenge dobószázalékban látja a vereség fő okát, de azért nem akarnak szégyenkezni.

„Tragikusan dobtunk, nem jellemző ránk, de 63 triplakísérletből csak 6 ment be a két meccs alatt, pedig mi egy shooter (lövő) csapat lennénk. A büntetőket is 50 százalék körül dobtuk eddig. Montenegró ellen elszalasztottuk egy jó meccs lehetőségét. Reméljük, a következő meccsen már meglesz a győzelem" – értékelt Ivkovics a meccs után.

A kapitány a rossz dobási hatékonyságot egyértelműen az Eb-nek tulajdonítja, minden játékosa most játszik először világversenyen. „Az én játékosaim shooterek, meg is vannak a tiszta dobóhelyzetek, egyértelműen a stressz az oka, hogy rontanak. Amíg az NB I.-ben mondjuk 140-es pulzussal dobhatnak, itt van vagy 240-es a pulzusuk, rajtuk van a drukk, hogy NBA-sztár ellen bizonyítanak. De talán most túl is lépünk ezen."

12 Galéria: Magyarország jól kezdett Montenegró ellen Fotó: Bődey János / Index

Ivkovics azt mondta, nincs semmi baj azzal, hogy görcsölnek a játékosok, „Én örülök, hogy itt vagyok, pedig már jártam Eb-n. Az hogy izgulnak, természetes. Egy kicsit olyan ez, hogy mintha nekem lenne egy Forma-1-es autóm, neked pedig egy Audid, és azzal próbálsz meg utolérni. Itt is van a nagyobb csapatoknak respektje, amit nehéz kezelni."

A válogatottnak most azzal is meg kell küzdenie, hogy sorozatterhelést kap, amihez nem sok játékos szokhatott hozzá. „Az NB I.-ben szombaton játszik egy meccset, vasárnap elmegy a menyecskéhez, eszik egy húslevest, vagy egy pacalt, hétfőn már mondjuk edz egyet, aztán jönnek a napok, de csak pénteken kezd már a meccsre készülni. Itt meg még ki sem léptünk a csarnokból, már videózunk, és nemcsak a következő ellenfelekre készülünk, hanem a többiekre is." – mondta a kapitány.

„Mindig győzni megyek fel a pályára, így mindig van hiányérzetem, ha nem sikerül. Senki nem szeret ennyi ponttal kikapni, nyilván a végén már nem erőltettük a mérkőzést, már láttuk, hogy elment. Ennél többet tudunk, nem kell semmit túlmisztifikálni, tudjuk, azért jöttünk, hogy a cseheket és a románokat megverjük. Ezt kell továbbra is szem előtt tartani." – értékelt Hanga Ádám, a válogatott csapatkapitánya.

12 Galéria: Magyarország jól kezdett Montenegró ellen Fotó: Bődey János / Index

Ivkovics szerint tévedés azt hinni, hogy majd a mi Eb-nk a csehek ellen kezdődik hétfőn. „Nekem a horvátokkal kezdődött. Már voltam Eb-n, tudom mit jelent az első meccs. Azt mindenki nézi, az alapján formálnak véleményt rólunk. Minket úgy kezeltek, hogy majd 6-0-va hazamegyünk, leégünk, balekok vagyunk esetleg egy meccset fogunk. Az első meccsen való viselkedésünk hozott egy kis előrelépést. "

„Szerintem nagyon-nagyon lassan játszottunk, rengeteget pattogtattuk a labdát, mikor támadtunk, ennél sokkal gyorsabban kell pozícióba kerülni. Ezen változtatnunk kell, mert nagyon kevés pontot dobtunk, és ennyi ponttal nem lehet mérkőzést nyerni. Megvannak a saját fegyvereink, de azért 60 pontig el kéne jutnunk, hogy nyerni is tudjunk. Az nem volt meglepetés, hogy Montenegró centerjátékban nagyon erős, de nem szabad csak erre a posztra leszűkíteni a hibákat. Mindannyian követtünk el hibákat védekezésben és támadásban is. Csapatsport a kosárlabda, együtt sírunk, együtt nevetünk. Most éppen együtt sírunk" – mondta Hanga.

Ivkovics szerint sem nagyon van értelme összehasonlítani a centereket. „Ez a fiú, aki nekem köszönt az előbb (az Orlando Magicben játszó Vucevic) mondjuk kétmilliárd forintot kap, nem tudom, hogy az egész NB I. fizetése van-e ennyi, nincs nagyon miről beszélni."

12 Galéria: Magyarország jól kezdett Montenegró ellen Fotó: Bődey János / Index

A kapitány azt mondta, hogy Montenegrónál négy olyan játékos van, aki magas szinten tud centert játszani, és a kisebb csapatok ellen pedig érvényesíteni tudják ezt a fölényüket. Ez is volt a különbség a spanyolok és magyarok elleni meccsük között. „De nincs miért szégyenkeznünk, egyik csapat sem mutatott azért akkora fölényt az eddig két meccsünkön, mint amekkorára sokan számítottak."