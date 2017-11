Nehéz nagyobb hülyeséget csinálni a kosárpályán

A Cleveland Cavalierstől, LeBron James mellől eligazoló Kyrie Irving nagyon él új csapatában, a Boston Celticsben, amikor pályán van, minden meccsen igazi motorja a csapatnak, és jó eséllyel átvette a legjobban cselező irányító szerepét a Houston Rocketshoz került Chris Paultól.

Több ilyen jó megindulása volt a címvédő Golden State Warriors legyőzésekor is, az egyiknél viszont a csapattárs Marcus Smart egészen felfoghatatlan butaságot csinált.

Irving saját palánkja alól indult meg, a felezővonalat átlépve gyorsított, kapott egy jó elzárást Al Horfordtól, befelé váltott, és már a gyűrűnél is volt. A dobás viszont nem volt tökéletes, a labda elkezdett táncolni a gyűrűn – beesett volna, de ezt a túlbuzgó Marcus Smart nem várta meg, a lepattanóra ugrott volna, ám mivel az nem volt, inkább kiütötte a gyűrűből az azon lényegében már áteső labdát.

A Celticsből nagyon senki nem értette, mi történt – Al Horford ugyan bezsákolta, hátha megadják a két pontot –, még az edző Brad Stevens is elképedve kiabált csak, hogy ez mi volt.

Nem elég, hogy a Celtics nem szerezte meg a két pontot, de még a támadás joga is a Golden State Warriorsé lett. Igaz, végül így is nyert a Boston, sorban 14. meccsüket húzták be.