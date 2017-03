A legnagyobb rivális vb-esélyest lát Micheliszben

A Volvo hétfőn jelentette be a 2017-es WTCC-pilótafelállását, és a volán mögé megszerzett nevek alapján sikerült nagyot előrelépnie a tavalyi újonc svédeknek: a 2016-ban is náluk versenyző Thed Björk mellé megszerezték a rettentően gyors korábbi Lada-pilóta Nicky Catsburgot, illetve a talán leggyorsabb argentin túraautóst, a kétszeres Súper TC2000-bajnok Néstor Girolamit.

A svédek egyértelműen a világbajnoki címet lőtték be célra a szezonban az egyéni és a csapatversenyben is, azt viszont a Volvo-főnök Alexander Murdzevski Schedvin is elismerte, hogy több esélyes is lesz a mezőnyben. Két nevet külön ki is emelt: az idén gyári Hondáról privát Citro ë nre váltó korábbi világbajnok Rob Huffot, illetve Michelisz Norbertet, akiről azt is elmondta, hogy nagyon jó formában fejezte be a szezont, ezért is vigyázni kell majd vele.

Ezzel Murdzevski az első nem hondás, aki Micheliszt is megemlítette a vb-esélyesek között, és bár a belső dicséret is rengeteget számít, de ha az a közvetlen riválistól jön, akkor még értékesebb.