Szuperdögös lesz Micheliszék 2018-as Hondája

2018-ban teljesen új Honda Civic Type R-eket készít majd a Honda túraautós projektjét vivő olasz JAS Motorsport, ezeket viszont a TCR sorozatba szánják majd, áll a JAS szerdai bejelentésében. Az FK8 típusjelű kocsikból első szakaszban 25 darabot készítenek majd, az alap természetesen a 2017-ben utcára került új Honda Civic. A 25 elkészülő kocsi azt is jelenti, hogy 2018-ban a már legyártott nagyjából 50 mostani Civic-kel együtt két teljesen külön kasztnijú Honda is ott lesz a TCR-bajnokságokban.

Az új modell aerodinamikája, felfüggesztése és elektronikája is óriási fejlesztést kapott a JAS-nál, állítja a TCR-projektet felügyelő Mads Fischer, aki szeretné, ha az új Civic az eddiginél is komolyabb eredményeket tudna elérni a TCR-ben. A Honda modelljei eddig öt TCR-címet nyertek, idén a TCR Internationalben Michelisz Norbert csapata, a M1RA révén a bajnoki címért küzdenek, de több regionális sorozatban is bajnokok lehetnek még.

De mi lesz a WTCC-vel?

Ugyan a mostani TCR-autó bejelentése hivatalosan nem jelent semmit a WTCC-projekt kapcsán, de árulkodó, hogy nem a világbajnoki sorozatban indított autót mutatták be a JAS Motorsportnál. Hivatalos bejelentés még nem történt a Honda részéről, hogy 2018-ban is vállalják-e a vb-részvételt, ugyanakkor azzal, hogy idén új utcai Civicet mutattak be, marketingszempontból az lenne az észszerű lépés, ha a legmagasabb túraautós szinten is a legfrissebb modellt versenyeztessék.

Elképzelhető, hogy a háttérben gőzerővel dolgoznak a Honda és a JAS mérnökei az új Civic 2018-as WTCC-s verzióján, ám az, hogy a TCR-modell már kész, és a rendeléseket is várják a decemberig elkészülő 25 darabra, árulkodó lehet.

Biztosat viszont majd csak akkor tudunk, ha a Honda közöl valamit, ez pedig a 2018-as WTCC-szezonig bármikor lehet. Hogy a két túraautó-sorozat rivalizálása mit jelenthet a jövőre nézve, arról a szezon előtt írtunk.