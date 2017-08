Nem menti meg a DTM a WTCC-t

2016 végén merült fel, hogy a WTCC, vagyis a túraautó-világbajnokság is adaptálná azt a Class One névre keresztelt szabályrendszert, amit eredetileg a DTM és a japán Super GT-sorozat dolgozott ki a közös technikai alap, és esetleges folytatás reményében. Most viszont Gerhard Berger, a DTM-et vezető ITR elnöke közölte, hogy náluk nincs napirenden a WTCC-vel való együttműködés.

„Nem érdekel minket ez a dolog, megvan a saját platformunk, ráadásul nekünk Európa a bázisunk” – mondta az osztrák, aki hozzátette, hogy mindig problémát jelent, amikor a különböző nemzeti bajnokságok más szabályrendszeren alapulnak, de ezen változtatnának most a japánokkal.

„A WTCC viszont teljesen más, mit mi, megvan a saját szabályrendszerünk, ráadásul ezt mi magunk birtokoljuk, más nem tudja ezt átvenni” – mutatott rá a lényegre Berger, aki ennek ellenére azt nem tartja kizártnak, hogy a DTM jövőbeli szabályrendszeréből bizonyos részek ne bukkanjanak fel az FIA egyes sorozatainak szabályai között.

A DTM jelenleg a 2019-es szabályok utolsó simításánál jár, az lesz az első év, amikor a Mercedes már nem indít csapatot, vagyis a jelenlegi információk alapján csak a BMW és az Audi marad meg gyártóként, ezért is lenne fontos a közös munka nekik a japánokkal, hogy adott esetben mindkét ország gyártói indulhassanak a két bajnokságban.

Eközben a WTCC is keresi a jövőt jelentő utat, a Nemzetközi Automobil Szövetség túraautó-sorozata viszont még a 2018-as szabályrendszert sem véglegesítette, így azt sem tudni, hogy a mostani két gyári csapat, a Honda és a Volvo tervezi-e a folytatást.