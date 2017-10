Szélvészgyors argentin ugrik be Michelisz mellé Japánban

Az már hétfőn eldőlt, hogy egészségi állapota miatt Kína után Japánban sem indulhat Michelisz Norbert gyári pilótatársa, Tiago Monteiro, akinél az orvosok egy újabb ütközés jelentette kockázat miatt nem engedik a versenyzést. A bejelentés után egy nappal kiderült, hogy ki lesz a portugál utódja: a rettentő gyors argentin Esteban Guerrierit szerezte meg a Honda a Campos Racingtől, ezt a japán csapat meg is erősítette.

Guerrieri remek szezont fut a 2012 óta nem nagyon fejlesztett Chevrolet Cruze-zal, a marokkói szezonnyitón és legutóbb Kínában is futamot tudott nyerni, az összetett hetedik helyén áll, a privát pilóták között pedig negyedik, hétpontos hátránnyal az éllovas Tom Chilton mögött.

Michelisz a világbajnoki összetett harmadik helyén, az első Thed Björk mögött kétpontos hátránnyal várja a folytatást. Japánban tavaly futamgyőztes volt, 2013 óta minden évben dobogós volt a Honda hazai versenyén.

Kína után Japánban is gond lesz az időjárással

Kiderült közben az is, hogy komoly problémát okoz az ázsiai időjárás a WTCC-nek, Kínában az eső félig el is mosta a hétvégét – a folyamatosan szakadó eső mellett egy futam csak két, biztonsági autó mögött megtett körből állt –, és a jelek szerint Japánban sem lesz minden zökkenőmentes a térséget sújtó tájfun miatt. Az első akadály ráadásul már fel is merült emiatt: a viharos időjárás miatt korlátozták a Kína és Japán közti hajóforgalmat, így a WTCC konténereit szállító teherhajó csak késve érkezik meg Japánba.

Emiatt módosítani kellett az eredetileg október 28-29-re tervezett versenyhétvége időtervét, és egy szabadedzés kivételével minden programot vasárnapra toltak a szervezők,

vagyis az időmérő és a két futam is vasárnap lesz

japán idő szerint. Maratoni, több mint 8 órás program vár majd a versenyzőkre.

Magyar időszámítás szerint így néz ki a módosított program – a szombati magyar óraátállítás pont az időmérő alatt lesz majd.

Október 28., szombat

08.15-09.00 Első szabadedzés

Október 29., vasárnap