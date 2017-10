Pole és rajt-cél győzelem Michelisznek Japánban

Óriási meglepetésre mindhárom gyári Honda remekül ment a japán időmérőn Motegiben, pedig a Civicek kapták a legnagyobb büntetősúlyt, 80 kilót.

Az eső is segített nekik, köztük Michelisz Norbertnek, aki megnyerte az időmérőt,

, majdnem három tizedet vert a második Nicky Catsburgra, de a Hondához beugró Esteban Guerrieri és a japán Micsigami Rjó is a top 5-ben zárt. Kimaradt viszont onnan a vb-összetettet vezető Thed Björk, aki csak hatodik lett. Jól ment viszont Nagy Dániel, aki 11. lett, vagyis ott volt az időmérő második szakaszában, és csak 5 ezreddel maradt el a fordított rajtrácsos pole-ról.

Ez nagyon kellett a Hondának azok után, hogy szombaton kiderült, törölték a kínai eredményeiket a nem homologizált befecskendezőrendszer használata miatt.

A nyitófutamra plusz támogatást kapott Michelisz, Micsigami és Catsburg is a mezőny hátuljáról indulhatott csak motorcsere miatt, így nem tizedik, hanem csak nyolcadik helyről rajtolhatott. Az esőben elsőre elengedték őket, Michelisz hamar fel is jött a hatodik helyre, de a harmadik körben a volvós Néstor Girolami teljesen megforgatta, amivel a tizenkettedik helyig csúszott vissza. Nem sokkal előtte is volt egy Volvo-Honda koccanás, ott Nicky Catsburg mért el egy féktávot, és csúszott bele Micsigamiba.

Innen gyorsan előre jött két helyet Michelisz, Tom Coronelt önerőből nyomta el, Micsigami megcsúszott előtte, így került tavalyi csapattársa, Rob Huff mögé, akit a hetedik körben nagy csatában meg is előzött. Mivel közben mindkét vétkes Volvo buxutca-áthajtásos büntetést kapott, lényegében a hetedik helyig jött vissza, majdnem oda, mint ahonnan kilökte Girolami – itt is ért be. A harmadik Volvo-Honda csata is összejött, a 9. körben Guerrieri csapott le, amikor a dobogón küzdő Yann Ehrlacher és Thed Björk kicsit összeakadtak. Az argentin nagyon kemény volt, egy körön belül vagy háromszor koccantak Björkkel, de minden szabályos volt, a kocsik kibírták, így Guerrieri elvett egy helyet Björktől. Az élen Tom Chilton nagyon simán nyert, az első kanyarban élre állt, onnantól csak magára kellett figyelnie.

11 Galéria: A WTCC Japán versenyei Fotó: David Noels / Honda Europe

Rajt-cél győzelem Michelisznek a megszakított futamon

A második futam előtt kicsit rákezdett az eső, ezért csak a biztonsági autó mögött indultak el, de két kör után engedték a a safety car miatt 15 körösre nyúlt versenyt. Sokáig az egyetlen izgalom Micsigami és Björk csatája volt az 5-6. helyeken, de a japán előbb elvesztette a pozícióját, majd egy fékhiba miatt ki is csúszott, és a sóderágyban állt meg, de valahogy sikerült visszajutnia a pályára több kör hátránnyal.A hatodik körben Chilton ugyanott forgott meg, ahol Micsigami, de ő a sóder előtt megállt. Közben beküldték a biztonsági autót, valószínűleg a fokozódó eső miatt.

A zengős Szabó Zsolt a biztonsági autó alatt csúszott meg harmadikként ugyanitt, egy nagy tócsa fogott ki rajta, de visszatért a pályára. A biztonsági autó a 11. körig vezette a mezőnyt, majd piros zászlóval megszakították a futamot – azért mentek el eddig, hogy ne félpontokat osszanak, mint legutóbb Kínában, hanem mindenki megkapja az eredeti pontszámot.

A félbeszakított futamon aratott, szezonbeli harmadik győzelmével Michelisz feljött a világbajnoki összetett második helyére,

hátránya 16,5 pont az első Thed Björk mögött (a hétvégét 32,5 pontos hátrányban kezdte mögötte), előnye viszont csak 2,5 pont a harmadik Nicky Catsburghoz képest. Idén még egy másik pilóta sem nyert háromszor főfutamon Micheliszen kívül.

A magyar pilóta 2013 óta, amióta Hondával versenyez, minden alkalommal dobogóra állt Japánban a WTCC-ben, 2013-ban, 2016-ban és most 2017-ben is futamgyőztesként.

A WTCC idei utolsó előti hétvégéjét Makaóban tartják majd november 17-19-én, majd Katarba mennek november 30-december 1. között.

A világbajnoki összetett élmezőnye nyolc hétvége után

Thed Björk – 228,5 pont Michelisz Norbert – 212 Nicky Catsburg – 209,5 Tiago Monteiro – 200 Tom Chilton – 184,5 Mehdi Bennani – 184 Esteban Guerrieri – 180

A nyitófutam végeredménye

A főfutam végeredménye