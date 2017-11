Micheliszéké a fordított pole a TCR-szezonzárón, karnyújtásnyira a bajnoki cím

Miközben a csapattulajdonos Michelisz Norbert második helyet szerzett a WTCC makaói időmérőjén, csapatának, a bajnoki címért harcoló M1RA-nak nehezen indult a péntek a TCR International Series dubaji szezonzáróján.

Az összetett második helyén álló Tassi Attila motorhiba miatt mért idő nélkül maradt az első szabadedzésen, a másodikon pedig csak 18. lett. Állandó csapattársa, Roberto Colciago 17. és 15. időket ment, a M1RA-hoz beugró, a német TCR-bajnokság kétszeres győztese, Josh Files pedig 11. és 9. helyeket ért el, de teljesen friss gumikon.

Bári Dávid, a M1RA csapatvezetője az időmérő előtt azt mondta, hogy reményeik szerint sikerült megtalálniuk a hibát, ami miatt Tassi elmaradt a mezőny tempójától. Nem is tévedett, Tassi az időmérő kezdete után egyből az élmezőnyben találta magát – be is jutott a Q2-be a legjobb 12 közé, Colciagónak és Filesnak ugyanez nem sikerült. Tassi eredetileg a nyolcadik időt autózta, ám mivel a két Hyundai Alain Menuvel és Gabriele Tarquinivel továbbra is csak ideiglenes homologizációval indul, őket a jó köridő (2. és 4. helyek) ellenére nem engedték tovább az időmérő második felébe.

Ott egyértelműen a fordított rajtrácsos pole-t vette célba a M1RA Tassival, sikerrel. A 18 éves magyar jól jött be James Nash és Frédéric Vervisch elé, ezzel a szombati második futamot az élről kezdi majd. A pole-t a háromszoros brit túraautó-bajnok, a hétvégére a TCR-ben előszőr beugró Gordon Shedden nyerte az időmérőt, mögötte a bajnoki pontversenyt vezető Jean-Karl Vernay lett a második, és a szintén hétvégi beugró Benjamin Leuchter lett a harmadik. Shedden nagyot ment azok után, hogy csak a Hyundaiok tovább nem jutásával került a Q2-be.

Tassinak 25 pontot kellene hoznia Vernayen a két szombati futamon a bajnoki címhez, ami még a fordított pole-lal is nagyon nehéz lesz. A csapatok bajnoki címe viszont már a két futam között a M1RA-é, vagyis Micheliszéké lehet, előnyük 67 pont az időmérőn két pontot szerző Craft-Bamboo előtt – a hétvégén maximum 86 pont gyűjthető még maximum, ha a Craft-Bamboo két kettős győzelmet aratna.

A futamok szombaton 8.10-kor és 12.30-kor rajtolnak majd.