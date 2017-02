Mezzel is lehet Guinness-rekordot dönteni, csak nem egyszerű

Az argentin Centenario de Neuquén különös módon kerülne be a futball véráramlásába, az argentin kb legalacsonyabb (ötöd) osztályban szereplő klub ugyanis az összes szponzorát feltüntette a csapaton.

CURIOSIDADES

Camisetas si que las hay, pero ninguna como Centenario de Neuquen, Tiene 50 auspisciantes en ella.Juega en la Federal C de Arg. pic.twitter.com/4p2hyLkmU4 — A Puro Deporte (@APuroDeporte_Py) February 8, 2017

Ha hinni lehet a híreknek, 50 cég, támogató került fel a mezre, mi 47-et számoltunk össze, de higgyünk a lapoknak. Persze nem olyan óriás szponzorokra kell gondolni, mint a Quatar Foundation vagy a Fly Emirates, hanem egészen kis támogatókra, például olyanra, aki kaviccsal, esetleg tombolaajándékkal járult hozzá a csapat sikeréhez.

A Centenario de Neuquén szeretne bekerülni a Guinness Rekordok könyvébe, bár tavaly is megpróbálták, akkor is egy rakat szponzor került a mezre, 32, de most talán sikeresebbek lesznek.