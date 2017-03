Messiék hosszan érvelnek a brutális büntetés eltörléséért

Lionel Messit négy válogatott meccsre eltiltotta a FIFA, miután legutóbb vb-selejtezőn Chile ellen az argentin focista a partjelzőt megsértette. A nemzetközi futballszövetség büntetése szinte példátlan, trágárságért nem szoktak ilyen súlyos szankciót alkalmazni, a felháborodást növeli, hogy a brazil partjelző nem is értette, mit mondott neki az ötszörös aranylabdás, hanem csak másnap a lapokból tudta meg.

A büntetés ellen Messi klubja, a Barcelona is tiltakozott, de a spanyol lapok szerint szerdán már Messi is felvette a fonalat, és levelet írt a FIFA-nak, amelyben kijelentette, nem volt szándékában megsérteni a játékvezetőt, nem is tett ilyet, majd érveket sorol fel a maga igazáért.

Például, hogy a sajtó tendeciózusan vágta meg a meccsen történteket, és nem akkor mondta és nem is annak, ahogy azt bemutatták.

Amíg a szövetség elbírálja a fellebbezésnek is betudható írást, addig mindenesetre Argentína nélkülözni kénytelen Messit.