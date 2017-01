Csak ki kell szabadítani a tigrist Miklós Editből

Miklós Edit három verseny után az ötödik a lesikló világkupában, úgy érzi, a hátrelévő öt futamban meg tudja tartani ezt a helyet, de még előrébb is léphet. Sokat fejlődött új edzőjével, Stefan Albplanalppal, aki látja a nagy lehetőséget a sízőben, nem véletlenül indította egy férfi versenyen is.

Lindsey Vonn találta ki korábban, hogy a férfiakkal versenyezzen, de mégis Miklós Editnek sikerült, ha nem is éles futamban, de előfutóként lecsússzon a férfi mezőnyben. A magyar síző a wengeni Európa-kupán jött le a szuperóriás-műlesikló pályán.

„Ki kellett hozni a komfortzónájából, és már az edzéseken is a vörös zónában jár, hosszú volt a versenyszünet is. Lelki nyomást is helyeztünk ezzel másokra, minden csapat felkapta a fejét, hogy mit csinálunk, nagy elismerést is hozott ez neki. Biztosak lehetünk abban, hogy utánozni fogják, jövőre már svájci nők is ott lesznek előfutóként" - mondta Abplanalp, aki kitalálta és átverte a szervezőkön a wengeni csúszást. Az edző Zauchensee-ben beszélt erről, ahol a szombatra tervezett lesiklást vasárnapra halasztották.

Fotó: Fehér János

A férfi pályán lejönni kemény feladat, az ívek élesebbek, gyorsabb és hosszabb is a pálya a nőinél. A trénere ez utóbbit is hozta pozitívumként, mert így tovább kellett koncentrálnia versenyzőjének.

Abplanalp tavasszal kezdett együtt dolgozni Miklós Edittel. Azt mondja, szereti a kihívásokat. Most éppen azt, hogy egy kis ország nagy versenyzőjével érjen el sikereket. Vonn-nal is dolgozott, akkor, mikor vissza kellett hozni a csúcsra. Az edző azt nem találta volna izgalmasnak, hogy egy folyton nyerő sízővel foglalkozzon. Miklós Edit még nem nyer folyton, de benne van a lehetőség. „Ki kell szabadítani a tigrist a ketrecből. Editben mindig ott van a lehetőség. Hiszek benne, hogy tudok neki segíteni. Világklasszis, aki éhes a sikerre és mindig nagyon keményen dolgozik érte."

Szerinte fizikailag a magyar síző az egyik legjobb, jól is megy, abban is erős, hogy az elkövetett hibákat hamar feldolgozza fejben, de technikalag még javulhat, az ívekben lehetne gyorsabb. Lake Louise-i harmadik helyével már bizonyította, hogy azokban is erős, az a feladatuk, hogy ezt állandósítsák.

Miklós Edit sportpszichológussal, Vura Mártával is együtt dolgozik, de Albpanalp is tud afféle coach-ként, mentáltrénerként működni. „Jó vezér, jó irányító, a csapatot s engem is tud kezelni. Hihetően tud érvelni, így be kell fogadjam a gondolatait" - mondta a síző az edzőről.

„Több lépcsőfokot kell meglépnünk. Először meg kell tanulni jól lejönni, a következő lépcsőfok, hogy tökéletesen teljesíts, a harmadik fok az, hogy jó versenyzővé válj, az utolsó pedig az, hogy győzz. Az utolsó és az utolsó lépcsőfok között nagyon pici a különbség, de mégis ezt a legnehezebb meglépni" - beszélt filozófiájáról az edző. Azon dolgoznak, hogy a utolsó lépcsőfokra is fellépjenek. Hogy mikor?

„Idén vb-t rendeznek Sankt Moritzban, jövőre olimpiát, de a pillanatnak kell síelni, nem kell várni arra, hogy majd megcsinálom, ha ott lehetőség, meg kell ragadni. Edit bármikor, akár már Cortina d'Ampezzóban nyerhet" - monda Abplanalp, aki versenyzőjéhez hasonlóan reális célnak gondolja, hogy éremért mennek a februári világbajnokságra.

Miklós Edit úgy érzi, hogy tavaly óta sokat lépett előre, nagyjából tíz százalékot, de még mindig nem érzi magát tökéletesnek, csak 95 százalékosnak. Ha az maradék ötszázalék meglesz, akkor könnyen túlszárnyalhatja eddigi legjobb eredményeit, a világkupa harmadik és az olimpiai hetedik helyet.