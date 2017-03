Idióta voltam, hogy nem töltöttem újra

Martin Fourcade úgy nyert biatlon-világkupafutamot, hogy nem is vitt magával lőszert. Volt, aki ezért ki is záratta volna, de gyorsan lezárták az ügyet, megtarthatta aranyérmét a holmenkolleni versenyén.

Fourcade uralta ezt a szezont is, az már az utolsó futam előtt sem volt kérdés, hogy megnyeri-e az összetett világkupát, de a szakági (15 kilométeres tömegrajtos) még nyitott volt.

A francia biatlonos az első lövészetnél jött rá, hogy nincs egyetlen tölténye sem, mert üres tárakkal indult el. Nem esett pánikba, kiszólt az egyik edzőjének, aki már be is dobott egy tárat. Fourcade nyugodt maradt, hibátlanul lőtt az első sorozatban, de 20 másodpercet így is veszített, nagyot kellett futnia, hogy felzárkózzon.

A másik három lövészeténél sem hibázott, így simán megnyerte a futamot. Később elmondta, hogy általában nyolc tárral megy egy versenyre. Négyet elhasznál edzésként, négyet pedig visz a futamra. Most valamiért az üres tárakkal indult el.

Elterjedtek olyan hírek is, hogy szabálytalan, amit Fourcade csinált, ezért kizárják, de a versenybíróság nem talált olyan paragrafust, ami alapján ezt megtehették volna, helyben hagyták a pályán elért eredményt.

„Egyszerűen idióta voltam, hogy elfelejtettem újratölteni. Nagy hiba volt. Szerencsés vagyok, hogy most egyáltalán itt ülhetek" – nyilatkozta Fourcade a futam utáni sajtótájékoztatón.