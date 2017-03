Röhejes ok miatt lépett vissza a teniszező

Elég furcsa indokkal lépett vissza az acapulcói ATP tornától az ausztrál Bernard Tomic. Miután az első szettet rövidítésben elveszítette az amerikai Donald Young ellen közölte, az elviselhetetlen meleg miatt nem tudja folytatni. A mexikói városban a meccs idején 27 Celsius fokos meleget mértek.

Ha valakinek, akkor éppen Tomicnak tudnia kell, mit jelent az elviselhetetlen hőség. Az idei Australian Openen is előfordult, hogy 40 fokos, valóban hőségben kellett játszani, a világranglista korábbi 17. helyezett játékosának is, az év első Grand Salmén a legjobb 32 közé jutott. Azóta viszont három meccsen három vereség következett. Az érdekesség, hogy Tomic aztán később visszatért is párosban is rögtön kiesett az első fordulóban.

A tornán egyébként Novak Djokovic és Rafael Nadal a két első kiemelt. A szerbek 12-szeres Grand Slam-bajnoka - aki a szlovák Martin Klizant búcsúztatta - első meccsét vívta azóta, hogy január 19-én címvédőként kikapott az üzbég Gyenyisz Isztomintól az Australian Open második fordulójában. A 29 éves Djokovic először szerepel a mexikói városban, ahol az argentin Juan Martin del Potro vár rá a nyolcaddöntőben.

Az Acapulcóban kétszeres bajnok Nadal mindössze 76 perc alatt verte az ausztrál nyílt bajnokságon a világelső Andy Murrayt legyőző német Mischa Zverevet. A mallorcai sztár 11/0-ra javította győzelmi mérlegét Mexikóban.

