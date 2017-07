Megint Federert kell legyőzni Wimbledonban

Kezdődik az év harmadik Grand Slamje, a legnagyobb hagyományokkal bíró Wimbledon, ahol három év után megint a nagy négyes kapta az első négy kiemelést, és újra a 35 éves Roger Federert tartják az egyik, ha nem a legnagyobb favoritnak.

Az idén szintén nagyot játszó Rafael Nadal salakon verhetetlen volt, most az a kérdés, füvön is folytatni tudja-e az elképesztő formáját. A sérülésekkel is bajlódó Andy Murray-nek nemcsak a címvédés, hanem a világelsőség is tét lehet, míg az idén eddig a legjobbját szintén csak kereső Novak Djokovics egy utolsó pillanatos tornagyőzelemből és André Agassiból próbálhat erőt meríteni.

A nőknél megint teljesen nyílt a mezőny, többen is odaérhetnek a végén, és öten a világelsőségért is harcolhatnak Wimbledonban, ahol megint két magyar jutott a főtáblára: Babos Tímea mellett Fucsovics Márton is pályára lép.

Federer régóta erre készült

Bármennyire is olyan, mintha visszaforgott volna az idő, a fogadóirodák egyértelműen Federert hozzák ki a legnagyobb esélyesnek, miután az augusztusban 36 éves svájci füvön is megmutatta már az elmúlt hetekben, hogy mire képes. Tavaly sikerült elődöntőbe jutnia az utoljára 2012-ben megnyert Wimbledonban, ott viszont ráesett műtött térdére, kikapott Milos Raonictól, és végül a szezon további felét inkább regenerálódással töltötte. Az idei pontok alapján második, az évet kirobbanó formában kezdő Federer januárban visszatért, megnyerte 18. Grand Slamjét az Australian Openen, majd az Indian Wells-i és miami 1000 pontos tornát is besöpörte (nem mellesleg pedig közben háromszor is legyőzte régi nagy riválisát, Nadalt).

Utána viszont az egész salakos szezont kihagyta – ez a borítás nem kedvez a tavaly műtött térdének –, és már akkor a füves pályákra készült, amikor a többiek még a Roland Garrosra hajtottak. Federer ugyan a néhány hónapos újabb kihagyás után rögtön kikapott a 39 éves, már visszavonuló Tommy Haastól Stuttgartban, utána viszont Halléban szettet sem veszítve ment végig. Nagyon impozáns játékkal nyomta le a fiatal, feltörekvő generáció egyik nagy ígéretét, Alexander Zverevet a döntőben, ezzel kilencedszer győzött a tornán.

Wimbledonban Alexandr Dolgopolov nem a legkönnyebb első fordulós ellenfél, és az ő negyedében van az idén nem meggyőző Raonicon kívül Alexander Zverev is, míg az elődöntőben papíron a szintén egy tornagyőzelemmel érkező Novak Djokovics lehet az ellenfele. Viszont a legaktuálisabb formákat elnézve jó esélye lehet arra, hogy nyolcadszor győzzön Wimbledonban, ami az év elején az elsődleges célja volt, habár a svájci is úgy vélte, hogy ha különböző problémákkal küzdő nagy riválisai 100 százalék közelében tudnak játszani, akkor mind az esélyesek közé tartoznak majd.

Már most is ő tartja a legidősebb Grand Slam-győztes és legidősebb mesterek tornája győztes címet is, amiben saját rekordjait döntötte meg idén, de az Open-érán túlnézve Federer 1930 óta a legidősebb teniszező lehetne, aki győzni tud Wimbledonban.

Nadal bombaformában volt salakon

Az idén szintén újra a csúcsra érő Nadal elképesztő játékkal nyerte meg június 11-én tizedszer a Roland Garrost, ahol Stan Wawrinkát intézte el a döntőben. Az év elejét is jól kezdő, majd a salakszezont abszolút domináló spanyol 2014 után tudott újra Grand Slamet nyerni, sok sérülés és hosszú út után szerezte meg összességében 15. GS-trófeáját. Nem mellesleg történelmet is írt, mert az Open-éra 1968-as kezdete óta még senki sem nyert meg tízszer egy adott Grand Slamet.

Az idei pontversenyt vezető Nadal már 2. a hagyományos világranglistán, és nagyon könnyen előfordulhat, hogy hamarosan visszaszerzi a világelsőséget, amire akár már Wimbledonban is esélye lehet. A legnagyobb kérdés, hogy mennyire érzi majd jónak a térdét füvön, miután utoljára 2011-ben játszott döntőt Wimbledonban, azóta egy negyedik kör volt a legjobbja, tavaly pedig sérülés miatt ki kellett hagynia a tornát. Idén is felvezető verseny nélkül érkezett Londonba, de azért a mallorcai teniszkomplexumban tartott női füvespályás torna mentén ő is rendszeresen edzett, illetve két bemutatómeccset játszott a napokban, Tomas Berdych-től kikapott, Tommy Haast legyőzte.

Wimbledonban a 4. kiemelést kapta, lehetséges ellenfelek között pedig ott van a fiatal orosz, Karen Hacsanov, a negyeddöntőben pedig Marin Cilic vagy a japán Nisikori Kej is jöhet, míg Stan Wawrinkával, vagy Andy Murray-vel az elődöntőben találkozhat. Az biztos, hogy három éve nem volt ilyen jó formában, és ugyan a várakozásokat próbálta csökkenteni a torna előtt, de úgy vélte, ha túljut az első körökön, akkor megjöhet az önbizalma füvön is, ami sok mindenre elég lehet.

Murray-nél vannak kérdőjelek

Ellentétben Federerrel és Nadallal, a wimbledoni címvédő és világelső Murray viszont idén szinte semmit nem mutatott tavalyi fantasztikus formájából. Csak egy tornagyőzelme van az év elejéről, viszont hamar kiesett az Australian Openen, és tavasszal sérülések hátráltatták. Nem a legjobb formában érkezett a Roland Garrosra, ott azonban mégis sikerült az elődöntőig jutnia, ami biztatónak tűnt a szezon további felére, különösen a füves versenyekre nézve.

A wimbledoni felvezetése azonban nem sikerült a legjobban, címvédőként már az első körben kiesett a Queen's Clubban. Ráadásul egy selejtezős ellenfél győzte le, és ez volt idén a hatodik alkalom, hogy top20-on kívüli játékos verte meg a világelsőt. Csípőfájdalmak miatt bemutatómérkőzéseket is lemondott a héten, de vasárnap azt mondta, hogy már sokkal jobban érezte magát az elmúlt néhány napban.

Ha úgy tud teniszezni, ahogy a hétvégén edzésen, akkor készen áll arra, hogy akár hét mérkőzést is lejátsszon egészen a végéig, mondta a BBC szerint a skót, akiről egyébként vasárnap írták meg, hogy feleségével második gyermeküket várják.

Wimbledonban a világelsőség is tét lesz, amit nemcsak Nadallal, hanem papíron Wawrinkával és Djokoviccsal szemben is meg kellene védenie. A fiatal francia Lucas Pouille, vagy Nick Kyrgios is nehezebb ellenfél lehet, és már a negyeddöntőben találkozhat Stan Wawrinkával, akitől a Garros elődöntőjében kikapott, habár ezen a borításon egészen más lesz a helyzet. Murray szeret füvön játszani, és sérüléstől függően, de azért még mindig ő az esélyes a negyedében.

Djokovics kapott egy önbizalomlöketet

Murray-hez hasonlóan a tavalyit megelőző két évben wimbledoni győztes Novak Djokovics sem találja a helyét idén. A gondjai valójában nagyjából tavaly ilyenkor kezdődtek, amikor a Roland Garros megnyerésével egyszerre uralkodott mind a négy Grand Slamen, Wimbledonban viszont a harmadik körben kiesett. A hullámzóbb hónapok ellenére az évet még világranglista másodikként zárta, idén év elején azonban a katari verseny megnyerése után nem tudott visszatalálni a legjobbjához.

„Sosem éltem még át ilyen helyzetet, amióta profi vagyok. Szerencsés voltam, hogy mindig javultak az eredmények és a játékom is" – mondta most visszanézve, szerinte a tavalyi Garros után szó szerint fejjel ment a falnak, annyira magabiztosnak érezte magát. A motivációs problémák mellett őt is sérülések hátráltatták, a salakszezonra azonban összeszedte magát, minden egyes tornán érezhetően egyre jobb lett. Lecserélte az eddigi csapatát, és a Garroson már Andre Aggasival dolgozott együtt, azonban a negyeddöntős veresége után azt sem zárta ki, hogy egy ideig szünetet tartson.

2009 óta először csúszott vissza a 4. helyre a világranglistán, és végül ugyan tényleg nem indult el a nagyobb felvezető tornákon, de az éppen szombaton véget érő eastbourne-i tornán igen – ami a nagyoktól annyira nem megszokott egy Grand Slam előtti utolsó héten –, így végül idei második tornagyőzelmével, a döntőben Gaël Monfils legyőzésével érkezhetett Wimbledonba. Ez önbizalmat adhat a szerbnek, aki kicsit sem kapott könnyű sorsolást: akár Juan-Martin del Potro, vagy a füvön jó formában játszó Feliciano López, a tavalyi wimbledoni elődöntős Tomas Berdych, esetleg a szombati döntős ellenfele, Monfils is szembe jöhet.

Eljön Wawrinka áttörése füvön?

Stan Wawrinka idén is bizonyította, hogy hullámzó felvezetés mellett is mennyire veszélyes tud lenni a Grand Slameken, a Roland Garroson egy kemény elődöntőben legyőzte Murray-t, mielőtt a döntőben Nadallal már nem bírt. A svájci az elmúlt három évben mindig meg tudta nyerni az egyik nagy tornát, és már csak Wimbledon hiányzik, hogy teljes legyen a gyűjteménye, de füvön nem igazán mozog otthonosan. Wimbledonban eddig két negyeddöntő volt a legjobbja, tavaly pedig már a második körben kiesett.

Az idei füves pályás szezonra a korábban Federert egy 7. wimbledoni győzelemhez segítő Paul Annacone-t is szerződtették állandó edzője, Magnus Norman mellé, de ez nem segített neki a Queen's Clubban, ahol rögtön az első körben kikapott, igaz, a későbbi győztes Feliciano Lópeztől. Ráadásul Wawrinka járt a legrosszabbul a nem teljesen a világranglistán alapuló wimbledoni kiemeléssel, ugyanis ranglista 3.-ként itt csak az 5. kiemelést kapta, ami azért nem teljesen mindegy, mert így egy negyedbe került Andy Murray-vel.

Okozhatnak meglepetéseket

A nagyokon túlnézve is lesznek jó néhányan, akikra érdemes lesz figyelni az első héten, aztán akár később is:

Itt van rögtön a veterán Feliciano López, aki Federerhez hasonlóan 35 évesen megint odatette magát füves pályán, Stuttgartban elődöntős volt, míg a Queen's Clubban nyerni tudott.

Az elmúlt három évben zsinórban negyeddöntős volt Wimbledonban Marin Cilic, aki Lópeztől kapott ki a Queen's Club-i fináléban, és s-Hertogenbosch-ban is elődöntőig jutott.

A fiatalok közül a salakos római 1000 pontos tornát Djokovics ellen megnyerő Alexander Zverev megvillant füvön is, viszont egy Grand Slamen egyelőre még nem tudott 3. körnél tovább jutni.

A salakszezonban remeklő másik fiatalnak, Dominic Thiemnek ellenben a Garros-elődöntő után nem ment annyira jól füvön, és Wimbledon az egyetlen GS, ahol eddig még nem jutott túl a 2. körön.

A 21 éves orosz Karen Hacsanovra is érdemes lesz majd figyelni, miután legyőzte Berdychet, és John Isnert a Garroson, majd pedig elődöntős volt most Halléban.

A budapesti ATP-tornát is megnyerő Lucas Pouille tavaly már negyeddöntős volt Wimbledonban, és most a stuttgarti felvezető verseny megnyerése újabb önbizalmat adhat neki.

Babos és Fucsovics is főtáblás

A tavalyi US Open után újra főtáblán szerepel egy Grand Slamen Fucsovics Márton, akinek egy hete sikerült megnyernie egy füves pályás tornát az észak-angliai Ilkleyben. Ezzel karriercsúcsot jelentő 107. helyre jött fel a világranglistán, és főtáblára is került Wimbledonban, ahol 2010-ben a juniorok között már sikerült nyernie. Most nem kedvezett neki a sorsolás – egyébként a nagyok közül Nadal negyedébe került –, az első körben rögtön a 16. kiemelt Gilles Müllert kapta, aki nagyon jó formában van. A füves pályás felvezető versenyek közül győzött s-Hertogenbosch-ban, és elődöntős volt a Queen's Clubban.

A világranglista 42. Babos Tímeának nem ment az elmúlt hetekben, sorozatban hetedik tornáján esett ki mindjárt a nyitókörben Eastbourne-ben. Wimbledonban ráadásul a volt világelső, és az eastbourni tornán pont döntőt játszó Caroline Wozniackit, az ötödik kiemeltet kapta első ellenfélnek. Babos párosban viszont Andrea Hlavackovával az oldalán elődöntőt játszott a Wimbledont megelőző utolsó tornán, és a füvespályás Grand Slamen is kétszer döntőbe jutott már aktuális partnerével.

Többen is odaérhetnek a végén

A nőknél Serena Williams nem fogja megvédeni címét Wimbledonban, hiszen a 23-szoros Grand Slam-bajnok teniszezőnő gyermeket vár, ahogy nem indul a doppingeltiltásból ugyan visszatérő, de combsérüléssel küzdő Marija Sarapova sem. Gyermeke születése óta először játszik Grand Slamen a fehérorosz Victoria Azarenka, de a legnagyobb figyelem valószínűleg mégsem őt kíséri majd a nagy visszatérők közül.

A 2011-ben és 2014-ben wimbledoni bajnok Petra Kvitova kezét a saját otthonában sebesítette meg késsel egy rabló fél éve, ami után félő volt, hogy akár egész karrierje veszélybe kerülhet. A cseh még nem gyógyult meg teljesen, állítólag vannak ujjai, amiket még nem tud rendesen mozgatni, de a Roland Garroson már visszatért, azóta pedig füvön hatalmas játékkal megnyerte a birminghami tornát. Azt mondta, hogy időnként eszébe jut a pályán, hogy már megnyerte a legnagyobb harcot, és annak örül, hogy egyáltalán játszhat, ezért nem lesz rajta teher.

Annyira nyílt a mezőny, hogy sokan akár őt is egy titkos favoritnak tartják, ellenben a tavalyi wimbledoni döntőjével a világelsőséget megszerző Angelique Kerbernek nem igazán ment az idei szezonban, és a füves felvezető tornákon sem tudott remekelni. Londonban nagyon könnyen a világelsőséget is elbukhatja, az utána következő négy játékosnak is van rá esélye, hogy beelőzze, ha nem sikerül sokáig jutnia, de ez akár plusz motivációt is jelenthet neki.

Simona Halepnek végül a legnagyobb esélyesként nem sikerült nyernie a Garroson, most a neki kevésbé fekvő füvön próbálkozhat újra, miután tavaly negyeddöntős, három éve elődöntős volt Wimbledonban. Ezzel szemben soha nem sikerült még a 2. körön sem túljutnia a 3. kiemelt Karolina Pliskovának, akitől most mégis sokat várnak, hiszen Párizsban is elődöntős volt, és megnyerte a héten az eastbourne-i felvezető tornát. Indul a korábbi ötszörös bajnok Venus Williams is, míg a magyar származású brit, Konta Johanna szereplését az eastbourni tornán elszenvedett esés tette kérdésessé.

A nőknél azonban azért is nehéz most jósolni, mert a Roland Garros előtt sem sokan tippelték volna meg, hogy az akkor csak 47. helyezett lett Jelena Ostapenko éppen ott nyeri majd meg első WTA-tornáját. Wimbledonban pedig talán még inkább nyíltnak néz ki a mezőny.

Nyitókép: Federer kicsit leheveredik a szombati edzésen. Fotó. Shaun Botterill/Getty Images Hungary