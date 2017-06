Nadal elképesztő játékkal nyerte meg tizedszer a Garrost

Rafael Nadal tizedszer nyerte meg a Roland Garrost, aminek döntőjében 2 óra 5 perc alatt 6:2, 6:3, 6:1-re győzte le a svájci Stan Wawrinkát. Az év elejét is jól kezdő, majd a salakszezont abszolút domináló Nadal 2014 után tudott újra Grand Slamet nyerni, sok sérülés és hosszú út után ült fel újra a Garros trónjára. Nadal ezzel történelmet írt, mert az Open-éra 1968-as kezdete óta még senki sem nyert meg tízszer egy adott Grand Slamet.

Az összességében már 15-szörös Grand Slam-bajnok Nadal elképesztő tenisszel nyerte a döntőt, szinte esélyt sem adott svájci ellenfelének, aki pedig nem játszott rosszul. Az összesen háromszoros GS-bajnok Wawrinka először bukott el egy Grand Slam-döntőt, de ezúttal nem volt igazán esélye. A döntő alakulását itt olvashatja vissza percről percre>>>

Az első szettben Nadal a megszokott salakjátékával, de még néhány hibával kezdett, utána azonban nagyon hamar magabiztosan kezdett irányítani, Wawrinka pedig hiába próbált agresszív lenni, főként akkor volt esélye, ha Nadal lerövidült. A hosszabb labdáknál viszont már kapaszkodnia kellett, és fonákkal sem bírta tartani Nadal tenyereseit. Az elejétől nehezebben hozta az adogatásait, de 3:2 után felőrölte Nadal, a svájci kétszer is elbukta a szerváját, és pillanatok alatt bukta a játszmát.

A második szettben is sok volt a hiba Wawrinkánál, akinek kockáztatnia is kellett, de Nadal nem is nagyon hagyott neki teret. Wawrinka első szervagémjében szinte tökéletesen játszott, rögtön előnybe is került, és utána is alig hibázott. Wawrinka próbált tenyeressel, fonákkal is támadni, majd feljönni a hálóhoz, de egyszerűen nem volt ellenszere Nadal játékára.

A harmadik szett is a lehető legrosszabbul indult Wawrinkának, a nagyon koncentrált Nadal rögtön elvette az adogatását. Itt már érezhetően több volt a nyerő Wawrinkától, mint a hiba, de azzal nem igen tudott mit kezdeni, hogy Nadal egyáltalán nem rontott, és másodszor is elvette a svájci szerváját. A megtört Wawrinkának a meccsben maradásért szerválva sem sikerült már többször hoznia az adogatását. Nadal boldogan terült el a salakon, miután egészen hihetetlen játékkal, alig több mint két óra alatt megnyerte tizedik Roland Garrosát.

25 Galéria: Nadal elképesztő játékkal intézte el Wawrinkát Fotó: Pascal Rossignol / Reuters

Nadal a különleges győzelem alkalmából nagybátyjától, és idén leköszönő edzőjétől, Toni Nadaltól kapott egy saját nevével ellátott változatot a Coupe des Mousquetaires-ből, a Garros trófeájából (mivel az egyébként átadott kupát minden évben az adott bajnok kapja meg), ami örökre őrzi majd történelmi győzelmének emlékét. A szervezők levetítettek egy összeállítást is Nadal összes eddigi győzelméből, mellérakva a mostani döntő egyik szép pontját, és befejezését is.

Az év első két Grand Slamje eddig a nagy visszatérőkről, az Australian Opent megnyerő, a salakszezon után pedig majd újra játszó Roger Federerről, és a már Ausztráliában is döntős, most a Roland Garroson pedig történelmet író Rafael Nadalról szólt. A sokáig sérülésekkel bajlódó spanyol nagy utat tett meg, hiszen a 2014-ben megnyert Roland Garros után az idei szezonig elődöntőbe sem tudott jutni a négy nagy torna egyikén sem. Idén, most már 31 évesen azonban vitathatlanul visszaért a legjobbjához.

Az év elejét is nagyon meggyőzően kezdte, aztán pedig biztosan dominálta a salakos tornákat: Monte-Carlóban és Barcelonában is tizedszer, míg Madridban ötödször tudott győzni, egyedül Rómában tudta megállítani a fiatal Dominic Thiem, akit viszont a Garros-elődöntőben megint legyőzött. Az újra kizárólagos felségterületének számító Garroson végig nagyon meggyőző volt, a döntőt is beleértve szettet sem bukott, egy adott játszmában négy gémnél többet senki sem tudott fogni ellene, és nem nagyon kellett meccsenként két óránál többet a pályán töltenie.

Hétfőtől újra második lesz a világranglistán, és nagyon jó esélyei vannak arra is, hogy visszaszerezze idén a világelsőséget. Az biztos, hogy az elmúlt hetekben mutatott játéka alapján – ha bármilyen sérülés nem szól közbe – egyértelműen a legesélyesebbek között kell számolni vele és Federerrel az év további felében is. Nadal Garroson aratott győzelme azt is jelenti, hogy ellépett a 14-szeres bajnok Pete Samprastól, és ki tudja, meddig tudja még gyarapítani eddigi 15 trófeája számát.

Wawrinka ugyan először bukott el GS-döntőt, de megint bizonyította, hogy akár hullámzó felvezetőtornák után is mennyire veszélyes tud lenni a Grand Slameken. Nem mellesleg az elmúlt három évben mindig meg tudta nyerni az egyik nagy tornát, és erre idén is maradt még két esélye.

A világelső Andy Murray sérülések után, nem jó formában érkezett Párizsba, de mégis sikerült az elődöntőig menetelnie, ami biztató lehet neki a szezon további felére nézve. Az viszont egyelőre kérdés, hogy az egy ideig szintén sérült Novak Djokovics mikor tud visszatalálni a legjobbjához. A Garroson már Andre Agassival dolgozott együtt, de negyeddöntős kiesése után azt sem zárta ki, hogy egy ideig szünetet tartson.

Nyitókép: Gonzalo Fuentes/Reuters