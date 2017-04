Minden számban megverték Hosszú Katinkát

Amint az várható volt, a debreceni országos bajnokság első napján a férfi 200 pillangó hozta a legnagyobb csatát, amelyet Kenderesi Tamás nyert meg a világ idei harmadik legjobb eredményével. Világrangsor Top 10-es idővel győzött Bernek Péter 200 háton, míg 1500 gyorson a Kapás Boglárka mögött második Késely Ajna kiharcolta a vb-csapattagságot.



Gyurta Gergely 800 gyorson aratott sima győzelmével kezdődtek a debreceni országos bajnokság döntői, majd Kapás Boglárka nyert 1500 gyorson

– mindkettő papírforma eredmény. Igazán örömteli, hogy a leghosszabb távon kiharcolta a vb-részvételt Késely Ajna: a Kőbánya SC 16 éves junior Európa-bajnoka jobb időt úszott Hosszú Katinka korábbi eredményénél, így teljes jogú csapattagként készülhet a nyári csúcseseményre.



Hosszú ezen a távon harmadik lett, majd - akárcsak három éve - , most is elindult az összes számban – más kérdés, hogy míg 2014-ben júniusban volt az ob, a felkészülés hajrájában, most, a tavasz közepén még leterheltségi állapotban vágott neki az újabb és újabb számoknak. Így aztán a lelátót csaknem teljesen megtöltő közönség hiába várta az aranyhalmozást: a háromszoros olimpiai bajnok az első nap egyetlen számban sem győzött, 200 mellen lett ezüstérmes, míg 1500 gyorson és 200 háton bronzot szerzett, 50 gyorson negyedikként, 200 pillangón nyolcadikként zárt.

Helyette háton Burián Kata lett az első, ezzel bebiztosította helyét a vb-csapatban (Katinka mellett), 200 pillangón ugyanakkor Jakabos Zsuzsanna nyert, de nem tudott javítani eddigi A-szintjén, így itt a mögötte célba érő Szilágyi Liliána és Hosszú Katinka úszhat a vb-n. (Hosszú később dönt, ha mégsem indul, Jakabos következik a sorban).

Ötven gyorson Molnár Flóra csapott be elsőként, míg 200 mellen némi meglepetésre a miskolci Vécsei Réka nem csupán Hosszút, de a címvédő Sebestyén Dalmát is megelőzte.

A férfiaknál győzött az idősebbik Gyurta-fivér is, Dániel 2:10-en belüli idővel húzta be a 200 mellet, bár így sem volt teljesen elégedett. 200 pillangón Kenderesi Tamás a világ idei harmadik legjobb idejével repesztett célba, mögötte két ifjú trónkövetelő, Milák Kristóf és Tekauer Márk végzett dobogós helyen.

Cseh László némi meghökkenésre negyedik lett, igaz, a tavalyi világranglista-első idejével az ő csapattagságát nem fenyegette veszély.

Ötven gyorson a rutin döntött, a győri belharcból Takács Krisztián került ki győztesen klubtársa, Lobanovszkij Maxim előtt (ők ketten szintén vb-résztvevők).

200 háton Bernek Péter régi önmagára emlékeztető úszással utasította maga mögé Telegdy Ádámot, ráadásul 1:57-en belüli, a világranglista kilencedik helyére jó idővel.



A napot záró 4x100-as mix gyorsváltóban a klub történetének első nagypályás bajnoki aranyérmét ünnepelhették az Érd fiataljai.