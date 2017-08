Fantasztikus menedzsernek nevezték, bukott elnökként távozhat

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) szeptember elsején rendkívüli közgyűlést tart 10 órától, miután július 31-én lemondott az ellenőrző testület vezetője, utána pedig az elnökség hat tagja - köztük Cseh László - is távozott.

Szabó Tünde szerdán jelentette be, szintén lemond a két éve szüneteltetett tagságáról. Az indoklás: szeretne teret engedni a szakmának, ami egyértelmű üzenet. Az államitkár a jelenlegi elnökről azt mondta közvetlenül a megválasztása után, még januárban: "fantasztikus menedzser típusú vezető, azt várhatjuk, hogy intenzív munka kezdődik."

A lemondások az előző nyolc hónap kritikája, bár ő pitiáner bosszút vizionált csak a háttérben.

Több forrásunk azt állította, csak formalitás pénteken Bienerth visszahívása.

A közgyűlés napirendje azonban egyelőre még nem tisztázott, a tagegyesületek elsősorban azt szeretnék, ha a legfontosabb kérdésben, az elnök visszahívásáról kellene dönteniük.

Van, aki már az utódról is szavazna, de az a reálisabb forgatókönyv, hogy új elnök majd csak a hónap második felében vagy októberben lenne.

Hogy mi kerül fel a napirendre, azt a levezető elnök dönti el. Bienerth Gusztáv természetesen azt szeretné - az sem kizárt, hogy ő lenne ez a levezető elnök -, ha csak a megüresedő elnökségi tagok helyére újakat választanának. Ez esetben viszont ugyanaz a helyzet állhatna elő, mint az ő megválasztásakor, hogy a leendő új elnök megörököl egy elnökséget, amelyikkel együtt kellett működnie.

Bienerth csütörtök délután egy 100 milliós plusztámogatásról biztosította a klubokat, vagyis ezzel küzd az életben maradásért.

Egy küldött azt állította nekünk: "Bienerth Gusztáv napirendi pontjai semmiképpen sem a konstruktív előrehaladást, hanem egy olyan működésképtelen helyzetet teremthetnek, amely az ő további regnálását és ámokfutását szolgálhatja."

Ha csak a józan észt követjük, racionálisabb lenne, ha az új elnök már egy olyan elnökséggel állhatna fel, amelyik vele egy időben kezdhetné el a munkát.

Akárhogy is lesz, a politika most nagyon nem szeretne beleavatkozni a történésekbe, noha még miniszter, Seszták MikIós is kampányolt Bienerth mellett januárban.

Most az érződik, ha az úszás megtalálta a belülről jövő megfelelő megoldást – ilyen lehet az 1980-ban győztes Wladár Sándor -, akkor a tagság szavazzon arról.

Ami az úszásban az elmúlt hónapokban lezajlott, más sportágat is felrázhat, amelyiket a politikához erősen köthető elnök vezet.

Nem könnyű röviden összefoglalni, mi vezetett idáig, de a három legfontosabb.

Bienerth január óta nem talált alkalmas, a sportágra rálátó és elfogadott főtitkárt.

Az általa kinevezett igazgatók pedig olykor egymással sem jöttek ki, nemhogy azokkal, akikért elsősorban tenniük kellett volna.

Nem értette meg, hogyan működik a sportág.

Az előző elnököt Gyárfás Tamást a vizes világbajnokság előtt kétszer is megtámadta pénzügyi visszaéléseket sejtetve, aztán az utóbbi napokban harcmodort váltott, és dicsérte elődjét.

Innen várjuk a szeptember elsejei folytatást.