Megkötötték Hosszú kezét, de ez megacélozta őt

Hosszú Katinka öt éven át megnyerte az úszók Világkupa-sorozatát, most második lett, mert limitálták, hány versenyszámban indulhat el. Korábban végigúszta szinte az összes döntőt, most maximum csak négy számra nevezhetett be.

Így is a nyolc állomáson összesen 23 arany-, 4 ezüst- és 4 bronzérmet gyűjtött, világcsúcsot döntött, és csupán egyetlen alkalommal nem állhatott fel a dobogóra.

Nem volt egyszerű végigversenyeznem az idei sorozatot úgy, hogy éreztem, az új szabályok megkötötték a kezemet"

– mondta Hosszú Katinka.

Fotó: Huszti István / Index

"Továbbra is imádok versenyezni, úszni, és annak ellenére, hogy limitáltak voltak a lehetőségeim, azért élveztem. Furcsa érzés is volt, mert azt hittem, hogy a négy számmal sokkal könnyebb lesz, de hiányzott az adrenalin, a kihívás, amit korábban megszoktam. Remélem, jövőre már nem ilyen szabályok lesznek. Felkészülésnek természetesen nagyszerű volt ez a sorozat, rengeteget tanultam, és most minden erőnkkel az előttünk álló rövidpályás Európa-bajnokságra készülünk.”

Az Eb-t december 13 és 17. között rendezik Koppenhágában. Ide klubja, az Iron Aquatics Pro Team már nemcsak őt, hanem másik két versenyzőt is delegálhat: Dudás Dánielt és Földházi Dávidot.

„Talán furcsán hangzik, mert amennyire frusztráló volt Katinkának ez az egész vk-sorozat azáltal, hogy a miatta létrehozott szabályváltozások megkötötték a kezét és gyakorlatilag tálcán nyújtották az összetett győzelmet egy másik úszónak, épp erre volt most szüksége" – értékelte az idei Világkupát Shane Tusup, Katinka edzője és férje.

Nyerni mindig csodás, és megmérettetni magad egy csúcson lévő versenyzővel, hozzátesz a fejlődéshez, ugyanakkor a legjobb tapasztalat néha a legnehezebb is - jelentette ki.

"Pontosan erre volt szükségünk, hogy meg kelljen küzdeni a folyamatos támadásokkal, mégis felállsz a rajtkőre, a legjobb teljesítményt nyújtod, újra és újra ostromlod a világcsúcsokat.

Nagyon más volt ez, mint a korábbi mentális kihívások, amikkel korábban találkoztunk, tanultunk és építkezhetünk belőle a jövőben. Fantasztikus tapasztalat volt megélni, hogy tudod, mindent jól csinálsz, az eredmény mégsem olyan, amilyennek szeretnéd. Amikor a dolgok egyszerűen nem igazságosak. Ez a Világkupa-etap sokat ad Katika pályafutásához, megacélozza lelkileg, hogy még erősebb, még veszélyesebb legyen, valahányszor feláll a rajtkőre.”