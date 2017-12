Shane túlhajszolta magát, vajon mi lesz nélküle?

Szerdán kezdődik a rövid pályás úszó Európa-bajnokság Koppenhágában, és Hosszú Katinka különleges helyzetben van, eddig még nem fordult elő, hogy férje és edzője, Shane Tusup nélkül utazott volna el nagy versenyre.

„Sokan néznek rám érdeklődő tekintettel, hogy most vajon mi lesz velem

– mesélte Katinka klubja hírlevelében.

"Nem értem őket, ugyan mi lenne? A mai világban egyáltalán nem okoz problémát a kommunikáció két ember között, még akkor sem, ha ezer kilométerre vannak egymástól. Természetesen többször beszélünk telefonon, de profi sportolóként tudom a dolgom. Igen, valóban furcsa, hogy most nincs itt Shane, de tudtam, hogy előbb-utóbb ez megtörténhet, felkészültem, felkészültünk rá. Az utóbbi időben túl sokat dolgozott, kiújult a migrén-problémája, és további kivizsgálásokra volt szüksége. Ha jobban lesz, utánam jön, de nem sürgetem, első az egészség.”

Shane Tusup számára is furcsa a helyzet, ráadásul most nem csak a feleségét, hanem két másik Iron Aquatics-versenyzőt, Földházi Dávidot és Dudás Dánielt is felkészítette az Európa-bajnokságra, természetes, hogy szeretett volna ott lenni velük, mellettük.

„Nagyon régóta küzdök a migrénnel, és most az eddigieknél is súlyosabb, ismétlődő tünetekkel jelentkezett, ezért úgy döntöttünk Katinkával, hogy jobb, ha itthon maradok – magyarázta a háromszoros olimpiai bajnok edzője.

Mind az ő, mind a fiúk esetében nagyszerűen sikerült a felkészülés, úgy érzem, fizikálisan és mentálisan is készen állnak a feladatra. A közösen kidolgozott programunk garantálja, hogy helyt tudnak állni egyedül is. Természetesen az Eb alatt is tudunk egymással kommunikálni, meghallgatom őket, mit éreznek, miben van szükségük rám, és igyekszem itthonról tanácsokat adni, motiválni mindhármukat.”

A dán fővárosban egyébként esik a hó és hideg van, a verseny helyszíne pedig hasonlít a 2013-as herlingi Európa-bajnokságra, mindent ugyanúgy csináltak meg most is a dán szervezők.

"Az aréna hangulatos, nem az a megszokott medence-hangulat, sokkal nagyobb, tágasabb minden. A víz puha, és úgy érzem, igazán gyors, de ez csak a versenyen derül ki, alig várjuk már a holnapi kezdést” - összegzett Hosszú.