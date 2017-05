Mutassa meg, milyen jó ügynöke a háttérhatalomnak!

Amióta az Index kiadta a Viber csetprogramban használható gyíkemberes matricacsomagját, két kérdést kapunk meg rendszeresen: hogy mikor lesz ilyen Facebook Messengeren, és hogy elérhetők-e ezek a matricák fizikailag is létező, kézzelfogható, akárhová kiragasztható formában. A válasz pedig az, hogy egyrészt hamarosan, másrészt nanáhogy. Legyártottunk a matricákból pár száz négyzetméternyit, és most szétosztogatjuk a háttérhatalom legkiválóbb ügynökei között.

A háttérhatalmi matricacsomaghoz roppant egyszerűen juthat hozzá: csak bizonyítania kell, hogy ellenáll a média, a politika, a tudomány és a józan paraszti ész sátáni agymosó hadjáratának. 11 egyszerű kérdéssel teszteljük, hogy ön tényleg felébredt-e már az évszázados elnyomás hazugságmátrixából. Annyi lesz a dolga, hogy a helyes válaszok betűjeleit egymás mögé illeszti, mögé írja, hogy @mail.index.hu, és az így kapott emailcímre elküldi azt a postai címet, ahová a csomagot kérni szeretné. Tehát ha úgy gondolja, hogy minden kérdésre az a. válasz a helyes, az aaaaaaaaaaa@mail.index.hu címre kell írnia. De nem az lesz a helyes.

“Micsodaaaa, hogy adjam ki csak úgy a postai címemet?!” - gondolja most ön. Most pedig ezt: “A fenébe is, az utóbbi időben sokat fejlődött az interneten keresztüli gondolatolvasás technikája”. Vegye fel hát gyorsan az erre a célra rendszeresített alufólia csákót - most már nem tudjuk, mire gondol, becsszó! -, és jusson eszébe, hogy valójában bárki címét megadhatja, akit meg akar lepni egy csodálatos gyíkemberes matricacsomaggal. Akár azt is, hogy Soros György, Purgatórium-alsó, postafiók 666. De ezt inkább ne adja meg, mert neki már úgyis van ilyenje. Ha túl nehezek lennének a kérdések, nyugodtan használjon Google-t, elvégre az is a gyíkemberek műve.

1. Hol van az időjárás befolyásolására és természeti katasztrófák keltésére használatos HAARP-bázis, a hírhedt “antennaerdő”?

A. Alaszkában

B. Izraelben

C. Magyarországon, a Pilisben

D. A Bermuda-háromszögben

2. Melyik nem létezik az alábbiak közül?

A. Ausztrália. A britek találták ki, hogy elleplezzék, hogy tömegesen végezték ki a rabokat

B. Finnország. A svédek és az oroszok találták ki, hogy nyugodtan tudjanak a helyén levő tengeren olajat bányászni és halászni.

C. Az Antarktisz. A háttérhatalom találta ki, hogy meggyőzze az embereket arról, hogy a Föld gömbölyű, nem pedig lapos.

D. Az előbbi három közül egyik sem létezik.

3. Ki és mikor alapította az Illuminátusok titkos társaságát?

A. Adam Weishaupt, német filozófus, 1776-ban

B. Soros György, magyar származású amerikai üzletember, 1930-ban

C. IX. Benedek pápa, 1056-ban

D. Nikola Tesla, szerb feltaláló 1884-ben

4. Hogyan írjuk helyesen?

A. magyar

B. Magyar

C. MAGyar

D. hun

5. Az alábbiak közül ki Fényküldött valójában?

A. Vlagyimir Putyin, Oroszország vezetője

B. Kim Dzsongun, Észak-Korea vezetője

C. Németh Szilárd, a Magyar Birkózó Szövetség vezetője

D. Bill Gates, a Microsoft volt vezetője

6. Az alábbiak közül melyik valós eseményeket bemutató dokumentumfilm?

A. X-Men

B. X-Akták

C. X-Faktor

D. XXX: Xander Cage visszatér

7. Hogy kell helyesen kiejteni azt, hogy chemtrail?

A. “kemtrájl”

B. “csemetrál”

C. “kemtrél”

D. “kondenzcsík”

8. Kicsoda Ashtar Sheran?

A. Az amerikai Center for Disease Control renegát tudósa, aki leleplezte az ivóvíz fluoros kezelésével terjesztett halálos peronoszpórajárványt

B. Izraeli bankár, aki a Rotschildokkal és Soros Györggyel közösen kidolgozta a 2008-as pénzügyi válság mestertervét

C. Ez Jézus eredeti neve, amit később kiszerkesztettek a vatikáni szabadkőművesek a meghamisított Bibliából

D. A Galaktikus Föderáció csillagflottájának parancsnoka, aki a pokolbéli gyíkemberek ellen védelmezi a Földet, teljes titokban

9. Mit leplezett le Andrew Wakefield?

A. Hogy a parlagfű gyógyítja a maláriát

B. Hogy a védőoltások autizmust okoznak

C. Hogy Ferenc pápa gyíkember

D. Hogy a piramisokat a dinoszauruszok segítségével építették az ősmagyarok

10. Melyik idegen világból származó földönkívüliek fejezték ki először, hogy nagyon tetszik nekik Pataky Attila zenéje?

A. Cybertron

B. Tatooine

C. Plejádok

D. Superbellum

11. Mi az a Comet Ping Pong?

A. Egy luxushotel Pekingben, itt tanácskozott legutóbb a Bilderberg-csoport

B. Egy üstökös, ami 2018-ban elhozza a világvégét, csak a NASA eltitkolja

C. Az EU és a kínai kormány közti titkos paktum kódneve, amiben Magyarország vízkészletét átjátsszák az Iszlám Államnak

D. Egy pizzéria Washingtonban, aminek a pincéjében Hillary Clinton pedofil sátánista rituálékon vett részt